В емблеми сучасних автомобілів не рідко вбудовують радар адаптивного круїз-контролю, однак компанія Volkswagen пішла далі й створила спеціальний пристрій, що здатен відлякувати кенгуру завдяки звуковим хвилям.

Пристрій служить засобом стримування на основі аудіосистеми та має вбудовані динаміки, що направляють ретельно підібраний промінь звуку на дорогу попереду й таким чином відлякують кенгуру, які часто стають причиною ДТП в Австралії.

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Пристрій називається RooBadge і як заявляють інженери, ним можна обладнати будь-яке авто. Компанія Volkswagen об’єдналась з Австралійською організацією порятунку дикої природи та дослідниками кенгуру з Мельбурнського університету, аби вивчити вплив звукових хвиль на поведінку тварин.

Крім логотипа, VW Australia також працює над окремим тримачем номерного знака, який містить RooBadge. Технологію презентували на Volkswagen Amarok, але вона буде сумісна з іншими моделями. Ці предмети наразі недоступні для продажу, оскільки проходять фінальну стадію тестування та покращення звуків, які виходять із вбудованих крихітних динаміків.

Спочатку пристрій слугуватиме для відлякування лише кенгуру, але розробники планують розширити його функціонал для інших тварин. Компанія вже веде переговори з партнерами з Європи та Сполучених Штатів, аби запровадити пристрої в цих регіонах.

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Інженери Volkswagen, науковці та захисники природи шість місяців вивчали вплив пристрою на поведінку та життєдіяльність кенгуру та дійшли висновку, що RooBadge не завдає їм шкоди.

Як заявляє Volkswagen, “відлякувач” розробляли три роки. Він працюватиме зі спеціальним додатком у автомобілі, який використовуватиме дані GPS і телеметрії та автоматично видаватиме звуки в потрібний момент.

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Коли пристрій надійде у продаж, клієнти зможуть власноруч обладнати ним своє авто, просто замінивши стандартний логотип. В подальшому майбутньому планується, що RooBadge стане стандартною опцією для автомобілів Volkswagen.