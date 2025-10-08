Volvo готовит самую мощную модель в истории и обновляет линейку электрокроссоверов

Как мы писали ранее, флагманский Volvo EX90 2026 года получил полностью обновленную электрическую архитектуру на 800 вольт, что обеспечивает более быструю зарядку и повышенную эффективность. Как пишет Carscoops, Volvo также сообщила, что модели Twin Motor и Twin Motor Performance будут иметь модернизированные силовые агрегаты, которые выдают до 500 кВт (679 л.с.).

По словам компании, такая мощность официально делает EX90 Twin Motor Performance самым мощным серийным автомобилем Volvo, когда-либо созданным. Также эти модели будут иметь улучшенную систему охлаждения и сбалансированные настройки подвески.

Кроме того, EX90 теперь предлагает электрохромную панорамную крышу, вентилируемые сиденья из кожи Nappa, а также улучшенную электронику с новыми функциями безопасности.

Более доступные версии EX30

Меньший электрокроссовер EX30 теперь имеет новую базовую модификацию Single Motor. Ее стоимость в США стартует от $38 950, что на $7700 дешевле топовой Twin Motor Performance. Модель оснащена электродвигателем на задней оси мощностью 200 кВт (272 л.с.), который обеспечивает разгон до 100 км/ч за 5,1 секунды. Запас хода - до 420 км.

Электрокроссовер получил LED-оптику, датчики дождя, 19-дюймовые колеса, а в салоне - 12,3-дюймовую мультимедийную систему, панорамную крышу, атмосферную подсветку и беспроводную зарядку. Также доступно большое количество систем безопасности: адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, система предупреждения о пешеходах и велосипедистах, а также ассистент движения в пробках.

EX30 Cross Country

Тем, кто является ценителями приключений и путешествий, компания Volvo предложит EX30 Cross Country. Это более прочная, внедорожная версия с полным приводом, увеличенным клиренсом и мощностью 315 кВт (428 л.с.). Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,5 секунды, а запас хода составляет до 365 км. Модель стандартно имеет подогрев руля и сидений, Park Pilot Assist, систему камер 360°, а также специальную подготовку шасси для сложных дорог.

EX40 Black Edition

Еще одна новинка - Volvo EX40 Black Edition. Кроссовер получил глянцево-черные эмблемы, 20-дюймовые диски, а также цвета кузова Onyx Black, Crystal White, Vapour Grey или Denim Blue. В салоне - обивка Charcoal Connect Suede Textile, контрастные белые акценты и алюминиевая отделка Dark Cutting Edge. Цена EX40 Black Edition стартует от $60 850.