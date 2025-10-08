Volvo готує найпотужнішу модель в історії та оновлює лінійку електрокросоверів

Як ми писали раніше, флагманський Volvo EX90 2026 року отримав повністю оновлену електричну архітектуру на 800 вольтів, що забезпечує швидше заряджання та підвищену ефективність. Як пише Carscoops, Volvo також повідомила, що моделі Twin Motor та Twin Motor Performance матимуть модернізовані силові агрегати, які видають до 500 кВт (679 к.с.).

За словами компанії, така потужність офіційно робить EX90 Twin Motor Performance найпотужнішим серійним автомобілем Volvo, коли-небудь створеним. Також ці моделі матимуть поліпшену систему охолодження та збалансовані налаштування підвіски.

Крім того, EX90 тепер пропонує електрохромний панорамний дах, вентильовані сидіння зі шкіри Nappa, а також покращену електроніку з новими функціями безпеки.

Доступніші версії EX30

Менший електрокросовер EX30 тепер має нову базову модифікацію Single Motor. Її вартість у США стартує від $38 950, що на $7700 дешевше за топову Twin Motor Performance. Модель оснащена електродвигуном на задній осі потужністю 200 кВт (272 к.с.), який забезпечує розгін до 100 км/год за 5,1 секунди. Запас ходу — до 420 км.

Електрокросовер отримав LED-оптику, датчики дощу, 19-дюймові колеса, а в салоні — 12,3-дюймову мультимедійну систему, панорамний дах, атмосферне підсвічування і бездротову зарядку. Також доступна велика кількість систем безпеки: адаптивний круїз-контроль, моніторинг сліпих зон, система попередження про пішоходів та велосипедистів, а також асистент руху в заторах.

EX30 Cross Country

Тим, хто є поціновувачами пригод та подорожей, компанія Volvo запропонує EX30 Cross Country. Це більш міцна, позашляхова версія з повним приводом, збільшеним кліренсом і потужністю 315 кВт (428 к.с.). Розгін до 100 км/год займає лише 3,5 секунди, а запас ходу становить до 365 км. Модель стандартно має підігрів керма та сидінь, Park Pilot Assist, систему камер 360°, а також спеціальну підготовку шасі для складних доріг.

EX40 Black Edition

Ще одна новинка — Volvo EX40 Black Edition. Кросовер отримав глянцево-чорні емблеми, 20-дюймові диски, а також кольори кузова Onyx Black, Crystal White, Vapour Grey або Denim Blue. В салоні — оббивка Charcoal Connect Suede Textile, контрастні білі акценти та алюмінієва обробка Dark Cutting Edge. Ціна EX40 Black Edition стартує від $60 850.