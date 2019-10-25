Теперь модели шведской компании будут обозначаться по новой системе.

Электрическая версия Volvo XC40 Recharge стала первой моделью шведского автопроизводителя, в которой меняется обозначение моделей. Отныне будут использоваться буквы и цифра. Причем среди букв останутся всего три – P, T или B.

Итак, P означает "чисто электрический" (от pure electric,), T – гибрид (Twin Engine), а B – умеренный 48-вольтовый гибрид (battery). С буквой D (diesel) автомобилей больше не будет, хотя дизельные двигатели еще ставят на автомобили Volvo. Они будут встречаться с пометкой В.

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После буквы будет стоять число. Например, в индексе P8 восьмерка означает емкость аккумулятора от 70 до 80 кВт•ч (у электрокара XC40 это 78 кВт•ч). По словам Йонаса Энгстрьома, ответственного за сороковую серию, вскоре появятся версии выше и ниже P8, например P6 и P10. В линейках T и B привязки к емкости нет: чем меньше число, тем скромнее отдача модели и более доступная цена. Volvo надеется, что к 2025 году половина глобальных продаж придется на P-серию.

Пока что отдельного значка требуют полный привод (AWD), комплектация (Inscription, R-Design) и доработку от бюро Polestar.

Напомним, что Nissan выпустил электрический кроссовер, который должен повторить успех Leaf.