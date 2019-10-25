Тепер моделі шведської компанії будуть позначитися за новою системою.

Електрична версія Volvo XC40 Recharge стала першою моделлю шведського автовиробника, в якій змінюється позначення моделей. Відтепер будуть використовуватися букви та цифра. Причому серед букв залишаться всього три – P, T аба B.

Отож, P означає "чисто електричний" (від pure electric,), T - гібрид (Twin Engine) а B - помірний 48-вольтний гібрид (battery). З літерою D (diesel) автомобілів більше не буде, хоча дизельні двигуни ще ставлять на автомобілі Volvo. Вони будуть зустрічатися з позначкою В.

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Після букви буде стояти число. Наприклад, в індексі P8 вісімка означає ємність акумулятора від 70 до 80 кВт • ч (у електрокара XC40 це 78 кВт • год). За словами Йонаса Енгстрьома, відповідального за сорокову серію, незабаром з'являться версії вище і нижче P8, наприклад P6 і P10. У лінійках T і B прив'язки на ємність немає: чим менше число, тим скромніше віддача моделі і більш доступна ціна. Volvo сподівається, що до 2025 року половина глобальних продажів припаде на P-серію.

Поки що окремого значка вимагають повний привід (AWD), комплектація (Inscription, R-Design) і доопрацювання від бюро Polestar.

Нагадаємо, що Nissan випустив електричний кросовер, який має повторити успіх Leaf.