На основе официальных эскизов от чешского автопроизводителя дизайнер создал реалистичную визуализацию следующего поколения флагманской модели.

Чешский лифтбек и универсал ждут скорее эволюционные изменения, чем революционные. По крайней мере в дизайне.

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Несколько дней назад Skoda показала ключевые аспекты дизайна Superb 2023, на основе которых была создана визуализация. Координатор внешнего дизайна бренда Петр Матушинец подтвердил в начале этого года, что автомобиль будет следовать эволюционному подходу в плане внешнего вида, а первые эскизы показали пропорции и дизайнерские линии подобные модели актуального поколения. Однако, новый Skoda Superb увеличится в габаритах.

Фото: рендер Skoda Superb 2023 / Kolesa

Чешский автопроизводитель любит держать свои модели в верхнем конце каждого сегмента, когда дело доходит до их размеров. Это касается Fabia, Octavia и Superb – трех основных моделей Skoda, которые по габаритам оказываются практичнее чем конкуренты. А поскольку новое поколение Octavia уже добавило в размерах, немного вырасти придется и Superb.

Фото: рендер следующего поколения Skoda Superb / Kolesa