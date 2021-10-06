На основі офіційних ескізів від чеського автовиробника дизайнер створив реалістичну візуалізацію наступного покоління флагманської моделі.

На чеський ліфтбек та універсал очікують, радше, еволюційні зміни, ніж революційні. Принаймні в дизайні.

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Кілька днів тому Skoda показала ключові аспекти дизайну Superb 2023, на основі яких було створено візуалізацію. Координатор зовнішнього дизайну бренду Петр Матушинець підтвердив на початку цього року, що автомобіль буде слідувати еволюційному підходу в плані зовнішнього вигляду, а перші ескізи показали пропорції та дизайнерські лінії подібні до моделі актуального покоління. Однак, новий Skoda Superb збільшиться в габаритах.

Фото: рендер Skoda Superb 2023 / Kolesa

Чеський автовиробник любить тримати свої моделі у верхньому кінці кожного сегменту, коли справа доходить до їх розмірів. Це стосується Fabia, Octavia та Superb – трьох основних моделей Skoda, які за габаритами виявляються практичнішими за конкурентів. А оскільки нове покоління Octavia вже додало у розмірах, трохи вирости доведеться і Superb.

Фото: рендер наступного покоління Skoda Superb / Kolesa