Официальный тизерный снимок кроссовера был доработан в графическом редакторе, чтобы раскрыть больше деталей.

Только вчера корейская марка обнародовала первое официальное изображение нового Hyundai Santa Fe – на затемненном снимке можно было увидеть новую оптику и переднюю часть авто, хотя и не полностью.

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Портал TheKoreanCarBlog поработал над изображением, используя также предыдущие шпионские снимки. Корейский ресурс сообщает, ссылаясь на собственные источники, что рестайлинг Santa Fe будет настолько глубоким, что может считаться полноценной сменой поколений. Подобный подход Hyundai чуть раньше применила для обновленного Grandeur.

Сейчас линейка электрифицированных транспортных средств Hyundai насчитывает 24 модели, к 2025 году, по плану компании, таких машин должно быть минимум 44, включая 13 гибридов, 6 плагин-гибридов, 23 электрокара и 2 электромобиля с водородными силовыми установками. Уже с этого года производитель начнет расширять электрификацию для своих самых популярных кроссоверов: Sorento, Tucson и Santa Fe – все три будут иметь батарейные версии.





Ожидается, что обновленный Santa Fe предложат с традиционным ДВС, в исполнении гибрид и плагин-гибрид. Линейка моторов будет включать 1,6-литровый T-GDI с электрической надстройкой, 2,2-литровый дизель, а также пару 2,5-литровых бензиновых моторов.

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