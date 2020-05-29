Офіційний тізерний знімок кросовера був доопрацьований у графічному редакторі, щоб розкрити більше деталей.

Лише учора корейська марка оприлюднила перше офіційне зображення нового Hyundai Santa Fe – на затемненому знімку можна було побачити нову оптику та передню частину авто, хоча й не повністю.

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Портал TheKoreanCarBlog попрацював над зображенням, використавши також попередні шпигунські знімки. Корейський ресурс повідомляє, посилаючись на власні джерела, що рестайлінг Santa Fe буде настільки глибоким, що може вважатись повноцінною зміною поколінь. Подібний підхід Hyundai трохи раніше застосувала для оновленого Grandeur.

Наразі лінійка електрифікованих транспортних засобів Hyundai налічує 24 моделі, до 2025 року, за планом компанії, таких машин має бути мінімум 44, включаючи 13 гібридів, 6 плагін-гібридів, 23 електрокари та 2 електромобіля з водневими силовими установками. Вже з цього року виробник почне розширювати електрифікацію для своїх найпопулярніших кросоверів: Sorento, Tucson та Santa Fe – усі три матимуть батарейні версії.





Очікується, що оновлений Santa Fe запропонують з традиційнимим ДВЗ, у виконанні гібрид та плагін-гібрид. Лінійка моторів включатиме 1,6-літровий T-GDI з електричною надбудовою, 2,2-літровий дизель, а також пару 2,5-літрових бензинових моторів.

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