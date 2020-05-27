Популярний корейський позашляховик нинішнього покоління продається з 2018 року, тож незабаром на нього чекає оновлення.

Hyundai готує для нового Santa Fe не лише косметичні зміни, а й суттєву технічну модернізацію.

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Візуально оновлена ​​версія Hyundai Santa Fe стане ближчою до останніх концептів марки (HDC-1/Le Fil Rouge та Vision T), а в технічному плані кросовер наблизиться до Kia Sorento, котрий нещодавно змінив покоління. Від кросовера Kia новому Santa Fe дістанеться значна частина силових агрегатів та вузлів.

Hyundai Santa Fe 2020 матиме нову платформу, котра дозволить зменшити масу автомобіля, а також використовувати, поряд з традиційними ДВЗ, гібридні силові установки. Більше подробиць про модернізований кросовер корейський автовиробник обіцяє розкрити найближчим часом і запевняє, що вже у вересні цього року новий Santa Fe з’явиться у дилерів марки в Європі.

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