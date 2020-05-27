Популярный корейский внедорожник нынешнего поколения продается с 2018 года, так что скоро его ждет обновление.

Hyundai готовит для нового Santa Fe не только косметические изменения, но и существенную техническую модернизацию.

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Визуально обновленная версия Hyundai Santa Fe станет ближе к последним концептам марки (HDC-1/Le Fil Rouge и Vision T), а в техническом плане кроссовер приблизится к Kia Sorento, который недавно сменил поколение. От кроссовера Kia новому Santa Fe достанется значительная часть силовых агрегатов и узлов.

Hyundai Santa Fe 2020 будет иметь новую платформу, которая позволит уменьшить массу автомобиля, а также использовать, наряду с традиционными ДВС, гибридные силовые установки. Больше подробностей о модернизированном кроссовере корейский автопроизводитель обещает раскрыть в ближайшее время и уверяет, что уже в сентябре этого года новый Santa Fe появится у дилеров марки в Европе.

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