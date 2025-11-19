Все обещанные немецкие зенитки Skynex на шасси MAN-Rheinmetall уже в Украине

Новость об этом событии озвучил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер. Как пишет German Aid to Ukraine, на сегодня Skynex считается в Украине самым современным и эффективным пушечным решением для перехвата российских беспилотников и других угроз.

Несколькими неделями ровнее Армин Паппергер на примере Украины не без гордости заявил, что немецкая система противовоздушной обороны Skynex в руках украинских воинов стала универсальным инструментом ПВО и доказала свою способность сбивать не только российские беспилотники типа "Шахед" и "Гербера", но и крылатые ракеты вроде Х-101 и "Калибр".

Читайте также Немецкая военная техника усилила ПВО и механизированные подразделения ВСУ



Лупить по "шахедам" дорогими ракетами не стоит

Skynex считается оружием противовоздушной обороны на ближнем и близком расстоянии, где ракеты не особенно эффективны. Экономическое преимущество комментариям не поддается: по оценкам Rheinmetall, стрельба боеприпасами AHEAD стоит около 4000 евро за один бой по поражению воздушной цели, что значительно дешевле, чем использование ракет-перехватчиков.

Такая экономически эффективная конструкция на театре военных противостояний в Украине делает Skynex хорошо приспособленным для длительных миссий в отражении воздушных атак россиян, где большое количество относительно дешевых беспилотников значительно превышает запасы дорогих ракетных систем в украинском арсенале.

На этот раз Skynex на колесной базе 8х8

В нынешней поставке в Украину все компоненты системы были установлены на грузовиках Rheinmetall HX с бронированной кабиной (1+2). Автомобиль имеет колесную формулу 8×8, улучшенную проходимость, хорошую маневренность.

Читайте также На базе бронемашины BOXER создали самоходную минометную систему

Здесь только одно шасси под эту зенитную надстройку стоит почти полмиллиона евро. В моторной нише этого монстра, взятого от тяжелых грузовиков TG WorldWide MAN, размещен 440 сильный дизельный двигатель.

Перспектива не очень туманная

Из уст Паппергера не прозвучало что-то детальное в будущих поставках, поэтому есть предположение, что отгрузки завершены, новых заказов не поступало.

Однако Армин Паппергер не удержался от другой приятной для украинцев новости: уже на следующей неделе Киев получит от Rheinmetall первые зенитные установки Skyranger 35 на шасси танка Leopard 1 (см. видео внизу).



Skyranger 35 на днях уже будет в Украине

Эта зенитная пушка благодаря эффективным боеприпасам AHEAD может поражать широкий спектр целей на результативной дальности до 4000 метров.

Читайте также Система ПВО с двумя пушками тестируется в Германии

Однако заказчика финансирования этого пакета для Украины главный менеджер Rheinmetall не назвал, ссылаясь на коммерческую тайну. Сумма контракта также не озвучена.

Россия финансирует оборону Украины

Несмотря на сокрытие стоимости заказанного пакета, кое-что известно. В пресс-релизе 10 октября Rheinmetall отмечала, что стоимость заказа составляет сотни миллионов евро.

Зенитный комплекс Skyranger 35 на шасси Leopard 1. Фото: Rheinmetall

Также было сказано, что системы Skyranger 35 на базе Leopard 1 финансируются неназванной страной ЕС, которая использует непредвиденные доходы от замороженных российских активов для их оплаты.

Армин Паппергер также не вдавался в подробности того, как и когда будут завершены поставки или сколько Skyranger 35 фактически отгрузят. Впрочем, Украине важно, чтобы эти танковые зенитки в нашей армии были.