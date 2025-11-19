Всі обіцяні німецькі зенітки Skynex на шасі MAN-Rheinmetall вже в Україні

Новину про цю подію озвучив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер. Як пише German Aid to Ukraine, на сьогодні Skynex вважається найсучаснішим та найефективнішим гарматним рішенням для перехоплення російських безпілотників та інших загроз в Україні.

Кількома тижнями рівніше Армін Паппергер на прикладі України не без гордості заявив, що німецька система протиповітряної оборони Skynex в руках українських воїнів стала універсальним інструментом ППО й довела свою здатність збивати не лише російські безпілотники типу "Шахед" та "Гербера", але й крилаті ракети як от Х-101 та "Калібр".

Лупити по "шахедах" дорогими ракетами не варто

Skynex вважається зброєю протиповітряної оборони на ближній та близькій відстані, де ракети не є особливо ефективними. Економічна перевага коментарям не піддається: за оцінками Rheinmetall, стрільба боєприпасами AHEAD коштує близько 4000 євро за один бій з ураження повітряної цілі, що значно дешевше, ніж використання ракет-перехоплювачів.

Така економічно ефективна конструкція на театрі воєнних протистоянь в Україні робить Skynex добре пристосованим для тривалих місій у відбитті повітряних атак росіян, де велика кількість відносно дешевих безпілотників значно перевищує запаси дорогих ракетних систем в українському арсеналі.

Цього разу Skynex на колісній базі 8х8

У нинішньому постачанні в Україну всі компоненти системи були встановлені на вантажівках Rheinmetall HX з броньованою кабіною (1+2). Автомобіль має колісну формулу 8×8, покращену прохідність, гарну маневровість.

Тут тільки одне шасі під цю зенітну надбудову коштує майже півмільйона євро. В моторній ніші цього монстра, взятого від важких вантажівок TG WorldWide MAN, стоїть 440 сильний дизельний двигун.

Перспектива не дуже туманна

З вуст Паппергера не прозвучало щось детальне в майбутніх постачаннях, тому є припущення, що відвантаження завершено, нових замовлень не надходило.

Однак Армін Паппергер не втримався від іншої приємної для українців новини: вже наступного тижня Київ отримає від Rheinmetall перші зенітні установки Skyranger 35 на шасі танка Leopard 1 (див. відео внизу).



Skyranger 35 днями уже буде в Україні

Ця зенітна гармата завдяки ефективним боєприпасам AHEAD може вражати широкий спектр цілей на ефективній дальності до 4000 метрів.

Однак замовника фінансування цього пакета для України головний менеджер Rheinmetall не назвав, посилаючись на комерційну таємницю. Сума контракту також не озвучено.

Росія фінансує оборону України

Попри утаємничення вартості замовленого пакета, дещо відомо. У пресрелізі 10 жовтня Rheinmetall зазначала, що вартість замовлення становить сотні мільйонів євро.

Зенітний комплекс Skyranger 35 на шасі Leopard 1. Фото: Rheinmetall

Також було сказано, що системи Skyranger 35 на базі Leopard 1 фінансуються неназваною країною ЄС, яка використовує непередбачені прибутки від заморожених російських активів для їх оплати.

Армін Паппергер також не вдавався у подробиці того, як і коли буде завершено постачання або скільки Skyranger 35 фактично відвантажать. Втім, Україні важливо, щоб ці танкові зенітки в нашій армії були.