Сразу пять мощных грузовиков приобрела и передала подшефному военному объединению громада Луганщины. Это китайские грузовики, собранные и дооснащенные украинскими мастерами.

Получателем техники отечественного автосборочного завода "Кобальт" стала Государственная специальная служба транспорта. Выбор техники был осознан как для помощи нашим защитникам, так и для поддержки национального автопрома и производителя.

"Поддержка должна быть всесторонняя. Этот транспорт собирается в Украине. Надеюсь, он послужит верой и правдой для наших защитников", – подчеркнул во время передачи техники Артем Лысогор.

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Это уже не первая поставка машин такого исполнения для Сил обороны. В прошлом году громада Ужгорода закупила за средства местного бюджета и передала на нужды Вооруженных сил Украины такие же четыре специализированные бортовые грузовые автомобили. Наши защитники остались довольны.

Редакция Авто24 решила подробнее поинтересоваться переданными автомобилями "Кобальт-Фотон". О врученных луганчанами специализированных бортовых тентовых грузовиках FKB-10-WBCХZ-03T в коротком интервью нашим читателям рассказал заместитель начальника сервисной службы ООО "Автосборочное предприятие "Кобальт" Олег Мирошниченко.

По словам инженера-сервисника, все пять машин "имеют полный привод 4х4 и соответствуют стандартам техники военного назначения".

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На "Кобальт-Фотоне" упомянутой выше модели китайский производитель грузовиков Foton использует компоненты ведущих мировых брендов. Скажем, силовой агрегат здесь лицензионный, Cummins (ISF3.8S5154), который ставят на свои грузовики ведущие автопроизводители. 4-цилиндровый рядный двигатель мощностью 157 л.с. выдает крутящий момент в диапазоне 491/1200 и характеризуется довольно экономичным потреблением топлива – всего 14,3 л на 100 километров пробега.

Машина бортового исполнения имеет 10-тонную полезную грузоподъемность. Кроме этого, она способна тянуть за собой на сцепном устройстве (фаркопе) грузовой прицеп, пушку или другое несамоходное колесное транспортное средство. Для работы расчистки дороги от поваленных деревьев или освобождения увязших автомобилей здесь есть фронтальная гидравлическая лебедка.

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В кузове таких машин можно перевозить на продольных лавках как личный состав, так и различное военное имущество, в т.ч. паллетные грузы, ящики с боеприпасами, тюки с амуницией и тому подобное. При необходимости эти транспортные средства будут использоваться для эвакуации раненых.

Машины уже прошли обязательную государственную военную регистрацию и отправлены в боевые подразделения Государственной специальной службы транспорта.

Как подчеркнул руководитель этой службы генерал-майор Богдан Бондарь, эти "автомобили помогут быстрее решать поставленные боевые задачи по защите государства".