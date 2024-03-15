Відразу п’ять потужних вантажівок придбала і передала підшефному військовому об’єднанню громада Луганщини. Це китайські вантажівки, зібрані та дооснащені українськими майстрами.

Одержувачем техніки вітчизняного автоскладального заводу "Кобальт" стала Державна спеціальна служба транспорту. Вибір техніки був усвідомлений як задля допомоги нашим захисникам, так і задля підтримки національного автопрому і виробника.

"Підтримка має бути всебічна. Цей транспорт збирається в Україні. Сподіваюся, він послужить вірою і правдою для наших захисників", – підкреслив під час передачі техніки Артем Лисогор.

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Це вже не перше постачання машин такого виконання для Сил оборони. Торік громада Ужгорода закупила за кошти місцевого бюджету й передала на потреби Збройних сил України такі ж чотири спеціалізовані бортові вантажні автомобілі. Наші захисники залишилися вдоволеними.

Редакція Авто24 вирішила детальніше поцікавитися переданими автомобілями "Кобальт-Фотон". Про вручені луганчанами спеціалізовані бортові тентові вантажівки FKB-10-WBCХZ-03T в короткому інтерв’ю нашим читачам розповів заступник начальника сервісної служби ТОВ "Автоскладальне підприємство "Кобальт" Олег Мірошниченко.

За словами інженера-сервісника, усі п’ять машин "мають повний привід 4х4 і відповідають стандартам техніки військового призначення".

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На "Кобальт-Фотоні" згаданої вище моделі китайський виробник вантажівок Foton використовує компоненти провідних світових брендів. Скажімо, силовий агрегат тут від ліцензійний, Cummins (ISF3.8S5154), який ставлять на свої вантажівки провідні автовиробники. 4-циліндровий рядний двигун потужністю 157 к.с. видає крутний момент в діапазоні 491/1200 і характеризується доволі економічним споживанням палива – всього 14,3 л на 100 кілометрів пробігу.

Машина бортового виконання має 10-тонну корисну вантажність. Окрім цього, вона спроможна тягнути за собою на зчіпному пристрої (фаркопі) вантажний причіп чи гармату або ж інший несамохідний колісний транспортний засіб. Для роботи розчищення дороги від повалених дерев чи визволення загрузлих автомобілів тут є фронтальна гідравлічна лебідка.

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В кузові таких машин можна перевозити на повздовжніх лавках як особовий склад, так і різне військове майно та оснащення, в т.ч. палетні вантажі, ящики з боєприпасами, тюки з амуніцією тощо. При потребі ці транспортні засоби будуть використовуватися для евакуації поранених.

Машини вже пройшли обов’язкову державну військову реєстрацію і відправлені в бойові підрозділи Державної спеціальної служби транспорту.

Як підкреслив керівник цієї служби генерал-майор Богдан Бондар, ці "автомобілі допоможуть швидше вирішувати поставлені бойові завдання щодо захисту держави".