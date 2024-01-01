ВСУ протестировали на фронте мобильную 105-мм пушку Hawkeye

Российских оккупантов героической Украине помогут одолеть новейшие технологии и инновационные образцы оружия лучших мировых производителей. Во время симпозиума Fires, который состоялся в начале мая 2024, программный директор AM General Майк Эванс объявил о значительном развертывании военных технологий в Украине.

По словам Эванса, компания AM General отправила в Украину систему Hawkeye Mobile 105 Howitzer System. После отгрузки система прошла двухнедельное испытание. Об этом со ссылкой на Майка Эванса пишет бельгийский журнал Army Recognition.

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Гаубичная мобильная система "Соколиный Глаз" (Hawkeye) позиционируется производителем как инновационная артиллерийская платформа для повышения мобильности и эффективности полевых артиллерийских подразделений. И хотя новая версия прошла полные заводские испытания в полигонных условиях (см. видео ниже), AM General решила дать пушку на реальные испытания в боевых условиях украинским артиллеристам и услышать их мнение.

Малооткатную мобильную установку компания AM General изготовила в сотрудничестве с Mandus Group. Она интегрировала 105-мм гаубицу в легкую тактическую машину, обеспечивая чрезвычайно мобильное и универсальное артиллерийское решение.

Hawkeye призвана удовлетворить потребность в более гибкой артиллерийской системе, которая быстро разворачивается. Производитель мобильной пушки использовал проверенное шасси M1152A1w/B2 HMMWV. Благодаря внедорожным возможностям HMMWV "Соколиный Глаз" может работать на разнообразной местности, включая неровные и малопроходимые участки.

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Обновленная версия 105-миллиметровой пушки Hawkeye предлагает усовершенствованное управление и стрельбу обычными снарядами на расстояние до 11 500 метров, обеспечивая мощную и точную артиллерийскую поддержку. Передовая технология управления отдачей позволяет вести огонь 105-мм гаубицей из легкой машины без ущерба для точности и стабильности, а также для ходовой автомобиля.

Для защиты шасси от силы отдачи при выстреле пушки, на HMMWV использованы гидравлические аутригеры. Фото с сайта armedconflicts.com

Гаубица может работать в режиме как прямой, так и косвенной огневой поддержки, обеспечивая высокую скорострельность. Привлекательности такой пушке добавляет чрезвычайная мобильность, благодаря чему можно быстро реагировать на изменение условий поля боя, маневрируя на соседние участки или вообще в передислокации на другие позиции, в т.ч. в рейдовых маневрах.

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Систему можно использовать в различных боевых задачах, от традиционной артиллерийской поддержки до сил быстрого реагирования. Использование шасси HMMWV обеспечивает совместимость с действующей военной системой логистики и технического обслуживания.