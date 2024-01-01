ЗСУ протестували на фронті мобільну 105-мм гармату Hawkeye

Російських окупантів героїчній Україні допоможуть здолати новітні технології та інноваційні зразки зброї найкращих світових виробників. Під час симпозіуму Fires, який відбувся на початку травня 2024 року, програмний директор AM General Майк Еванс оголосив про значне розгортання військових технологій в Україні.

За словами Еванса, компанія AM General відправила в Україну систему Hawkeye Mobile 105 Howitzer System. Після відвантаження система пройшла двотижневе випробування. Про це з посиланням на Майка Еванса пише бельгійський часопис Army Recognition.

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Гаубична мобільна система "Соколине Око" (Hawkeye) позиціюється виробником як інноваційна артилерійська платформа для підвищення мобільності та ефективності польових артилерійських підрозділів. І хоча нова версія пройшла повні заводські випробування в полігонних умовах (див. відео нижче), AM General вирішила дати гармату на реальні випробування в бойових умовах українським артилеристам та почути їхню думку.

Маловідкатну мобільну установку компанія AM General виготовила у співпраці з Mandus Group. Вона інтегрувала 105-мм гаубицю в легку тактичну машину, забезпечуючи надзвичайно мобільне та універсальне артилерійське рішення.

Hawkeye покликана задовольнити потребу в більш гнучкій артилерійській системі, яка швидко розгортається. Виробник мобільної гармати використав перевірене шасі M1152A1w/B2 HMMWV. Завдяки позашляховим можливостям HMMWV "Соколине Око" може працювати на різноманітній місцевості, включаючи нерівні та малопрохідні ділянки.

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Оновлена версія 105-міліметрової гармати Hawkeye пропонує вдосконалене керування та стрільбу звичайними снарядами на відстань до 11 500 метрів, забезпечуючи потужну й точну артилерійську підтримку. Передова технологія управління віддачею дозволяє вести вогонь 105-мм гаубицею з легкої машини без шкоди для точності та стабільності, а також для ходової автомобіля.

Для захисту шасі від сили віддачі при пострілі гармати, на HMMWV використано гідравлічні аутригери. Фото з сайту armedconflicts.com

Гаубиця може працювати в режимі як прямої, так і непрямої вогневої підтримки, забезпечуючи високу скорострільність. Привабливості такій гарматі додає надзвичайна мобільність, завдяки чому можна швидко реагувати на зміну умов поля бою, маневруючи на сусідні ділянки чи взагалі в передислокації на інші позиції, в т.ч. в рейдових маневрах.

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Систему можна використовувати в різних бойових завданнях, від традиційної артилерійської підтримки до сил швидкого реагування. Використання шасі HMMWV забезпечує сумісність з чинною військовою системою логістики й технічного обслуговування.