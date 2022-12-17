Автомобили для вооруженных сил везут из-за границы еще с начала войны. Однако иногда у благотворителей и волонтеров возникают проблемы с правоохранительными органами и налоговиками. Как правильно ввозить автомобили для военных, чтобы не было таких проблем?

Большинство автомобилей для ВСУ привозят подержанными из-за границы. Законом предусмотрен упрощенный ввоз таких авто. Какими нормами регламентирован импорт авто для войск, как это сделать практически и без лишних проблем, рассказали волонтеры, эксперты и представители автобизнеса.

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По информации Государственной таможенной службы, с начала полномасштабного вторжения в Украину ввезли более 60 тысяч транспортных средств для нужд ВСУ, благотворительных фондов и общественных организаций. При этом таможенниками и пограничниками до сих пор не сформирован полный, четко описанный алгоритм покупки и ввоза таких машин. Поэтому многие волонтеры могут нарушить правила, даже не зная о них.

Пошаговый алгоритм покупки авто для ВСУ:

Найти автомобиль за границей Выбрать вариант покупки и оплаты Оформить договор купли-продажи и оплатить автомобиль Подготовить экспортную документацию Организовать доставку Подготовить гарантийное письмо от воинской части или благотворительного фонда или общественной организации Подготовить таможенную декларацию в Украине В случае, если автомобиль ввезен на организацию — письмо-просьбу от воинской части о передаче авто По желанию временно зарегистрировать авто в Сервисном центре МВД Подготовить акт приема-передачи автомобиля.

Какие автомобили нужны армии?

Больше всего ВСУ необходимы автомобили, которые могут преодолевать бездорожье. Это пикапы, внедорожники (желательно полноприводные), а также вместительные вены – микроавтобусы и различные спецавтомобили (скорые пособия, пожарные машины и т.п.).

Каким законом разрешен ввоз машин как гуманитарной помощи?

По состоянию на сегодняшний день процедура ввоза транспортных средств для нужд армии урегулирована двумя основными нормативно-правовыми актами:

Закон Украины 1192-XIV "О гуманитарной помощи"

Постановление от 1 марта 2022 г. № 174 "Некоторые вопросы пропуска гуманитарной помощи через таможенную границу Украины в условиях военного положения"

Важно понимать, что автомобили, импортируемые по упрощенной процедуре в соответствии с настоящими документами, считаются гуманитарной помощью, не могут быть проданы или использованы для личных нужд, а должны использоваться четко по назначению.

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Где искать автомобили для ВСУ?

Привозят автомобили на нужды армии в основном из Европы. Среди других стоит выделить Великобританию, рассказала Юлия Рыковская, исполнительный директор компании West Auto Hub. Такие автомобили хоть и с правым расположением руля, зато дешевле и часто в лучшем техническом состоянии.

Ищут автомобили в основном в интернете, на сайтах продаж, а также на автокомиссиях, аукционах и волонтерских кругах.

На что обращать внимание при выборе автомобиля?

С начала полномасштабной войны ОО "Волынское братство святого Владимира Великого", соучредителем которой является компания West Auto Hub, помогла доставить более 140 автомобилей на нужды украинской армии. Попробовав разные варианты, очевидным стало, что лучше приобрести один исправный автомобиль, который точно не подведет, чем 3 самых дешевых, — рассказывает Юлия Рыковская.

В целом же выбор транспорта для ВСУ происходит почти так же, как и подбор обычной гражданской машины:

Мониторинг цены

Наличие техосмотра (в этом случае необязательно)

Сервисная история обслуживания

Подтвержденный пробег

Проверка продавца, отзывы о нем

Проверка технического состояния

Приобрести автомобиль может как физическое лицо, так и юридическое лицо. Военная часть покупателем быть не может – только конечным приобретателем “гуманитарных” автомобилей.

Как оплатить автомобиль за границей?

Методов оплаты авто за границей два: наличными и банковским переводом. Первый — проще и быстрее, однако имеет несколько недостатков: существует ограничение на ввоз наличных на территорию Евросоюза (не более 10 тысяч евро на человека), а также в таком случае трудно подтвердить факт оплаты и отчитаться перед донорами.

Второй метод также имеет как плюсы, так и минусы. Например, если автомобиль оплачивает физлицо, есть ограничения по сумме перевода. Если же плательщиком является юрлицо, это требует большого количества документов, подписанных контрактов с продавцами, на которые все продавцы соглашаются. Из плюсов – это возможность купить валюту по официальному курсу Нацбанка, а также приобрести машину без уплаты НДС, а это возможность сэкономить более 20% от стоимости машины.

Кто может поехать за автомобилем?

В условиях военного положения, когда выезд за границу ограничен, есть категории, которые могут свободно передвигаться между странами: женщины, пенсионеры, многодетные мужчины, инвалиды.

Также за границу имеют право выезжать официальные перевозчики, которым оформлено разрешение на грузовые перевозки, а также волонтеры-представители организаций, которым оформлена заявка в системе "Шлях".

Чем можно привезти автомобиль?

Привезти авто для ВСУ можно не только своим ходом, но и используя лафет или автовоз. В каждом из вариантов тоже есть свои нюансы.

Перевозка своим ходом: иногда дешевле, но авто должно быть исправным, требуются действующее страхование, технический осмотр, часто нужно покупать транзитные номерные знаки. За отсутствие чего-либо из вышеперечисленного существует больше рисков быть оштрафованным при пересечении границы.

Если же везти машину лафетом или автовозом, часто суммарная стоимость получается такой же, как в случае самостоятельной доставки. Особенно если это несколько автомобилей. При этом не нужно тратить время на границе лично, оформлять страховки, номерные транзитные знаки и иметь действующий техосмотр. И автомобиль точно не сломается в дороге.

Какие документы оформить перед пересечением границы?

Перечень документов меняется в зависимости от страны и ситуации, нужно каждый раз уточнять, рассказывает Левко Прокипчук, эксперт по вопросам практического применения таможенного законодательства Ассоциации профессиональных таможенных посредников, эксначальник Львовской таможни и волонтер, который самостоятельно перевозит авто для ВСУ.

Обычно при покупке авто в Европе требуется стандартный пакет документов:

свидетельство о регистрации;

договор купли-продажи;

экспортная декларация ЭХ.

При этом, если автомобиль снят с учета в стране ЕС и стоит более 1000 евро, или когда авто перевозит лафет или автовоз, экспортная декларация, которую может подготовить брокер на территории ЕС, обязательна.

Также желательно иметь гарантийное обращение от благотворительного фонда, общественной организации или воинской части. Такой документ не обязателен для ввоза транспортного средства как гуманитарной помощи, однако сократит количество вопросов: работники таможни и пограничники точно будут знать, что автомобиль ввозят по назначению. Кроме того, такое письмо хоть и не гарантировано, однако может помочь договориться о проезде вне очереди даже на польской стороне, говорит эксперт.

На какой пункт пропуска ехать?

По состоянию на сегодняшний день пункты пропуска разделены по полной массе транспортных средств. Автомобили, которые весят менее 7,5 тонн, должны пересекать границу в меньших КПП, имеющих общий контроль с европейской стороной: Смильница, Грушев и Угринов во Львовской области; Устилуг в Волынской и Малый Березный в Закарпатской и другие.

Грузовики, автобусы и другой транспорт полной массой более 7,5 тонн направляются в большие пункты пропуска: Шегини, Краковец, Рава-Русская (Львовская область), Ягодин (Волынская область), Ужгород (Закарпатская область) и другие.

На практике часто бывает, что автомобили для ВСУ привозят через любой КПП. Поэтому, как советует Левко Прокипчук, лучше выбирать тот пункт пропуска, где меньше очередь.

Кстати на пересечении границы с Польшей заработала электронная очередь

Что делать на границе в ЕС?

Если вы перевозите автомобиль своим ходом, то в случае, если он не снят с учета, покинуть территорию Евросоюза можно "зеленым коридором", сокращая таким образом время ожидания в очереди.

Во всех остальных случаях нужно выбирать красный коридор — тот, где оформляют товары и стоят фуры. При этом автомобили для ВСУ вне очереди пропускают не всегда – ведь срабатывает так называемый "человеческий фактор". “Если не удалось найти понимание с работником польской пограничной службы, он не поверил вам и отказался пропустить авто для ВСУ без очереди, стоит попытаться договориться с стоящими в очереди украинцами. В большинстве случаев они вас пропустят”, — рекомендует Левко Прокипчук.

Автомобили бывают разные, поэтому перед пересечением границы стоит поинтересоваться, как открывается его капот, где расположен VIN-код или номер рамы. Пограничники будут проверять эти данные.

Что делать на границе в Украине

Оформление авто для ВСУ на украинской стороне очень простое и не требует особых знаний. Достаточно заполнить таможенную декларацию о ввозе гуманитарной помощи по упрощенной форме: указать данные водителя, автомобиля и его получателя. Сделать это можно как на месте от руки в бумажной форме, так и в электронном виде заранее — например, в очереди перед пунктом пропуска.

На кого можно оформить автомобиль как гуманитарную помощь?

Для того, чтобы автомобиль оформили как гуманитарную помощь, его получателем должен быть только благотворительный фонд, общественная организация, военная часть, пожарная часть, медицинское учреждение и т.д.

Если получателем будет физическое лицо или частное предприятие или ООО, придется платить все таможенные платежи, что в большинстве случаев просто не имеет никакого экономического смысла.

Кому можно передать автомобиль?

Если машину оформили на общественную организацию или благотворительный фонд, то именно они решают, что делать с ней дальше, согласно своему уставу. Например, можно передать любой воинской части, обратившейся с просьбой о помощи, или даже конкретному лицу (бойцу), нуждающемуся в автомобиле для выполнения военных задач.

Такую машину можно использовать для собственных нужд организации и временно зарегистрировать в Сервисном центре МВД авто на период военного положения. Автомобиль получит украинские номерные знаки и временный регистрационный талон, которые будут действовать в военное положение и 90 дней после его окончания. Далее судьбу таких машин должны решить законотворцы, приняв соответствующий законопроект.

Если же транспортное средство было ввезено непосредственно на воинскую часть, то передать его нужно исключительно ей. Там возьмут этот автомобиль на военный учет и проведут ведомственную регистрацию.

И в любом случае, ни при каких обстоятельствах, продавать такие транспортные средства нельзя.

Как правильно передать автомобиль?

Для того, чтобы обезопасить себя от возможных проблем в будущем, нужно правильно оформить все документы. Если автомобиль ввезли на общественную организацию или благотворительный фонд, нужно позаботиться о двух основных документах:

письмо-просьбу в организацию о передаче такого транспортного средства;

акт приема-передачи автомобиля.

Тогда, в случае возникновения вопросов со стороны контролирующих служб или правоохранительных органов по поводу целевого использования автомобиля, ввезенного в качестве гуманитарной помощи, у вас будут все необходимые аргументы.

Также, при необходимости, перед передачей машину можно временно зарегистрировать в Сервисном центре.