Автомобілі для збройних сил везуть з-за кордону ще з початку війни. Однак деколи у благодійників та волонтерів виникають проблеми з правоохоронними органами та податківцями. Як правильно ввозити автомобілі для військових, щоб не було таких проблем?

Більшість автомобілів для ЗСУ привозять вживаними з-за кордону. Законом передбачене спрощене ввезення таких авто. Якими нормами регламентований імпорт авто для війська, як це зробити практично та без зайвих проблем, розповіли волонтери, експерти та представники автобізнесу.

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За інформацією Державної митної служби, з початку повномасштабного вторгнення до України ввезли понад 60 тисяч транспортних засобів для потреб ЗСУ, благодійних фондів та громадських організацій. При цьому митниками та прикордонниками досі не сформований повний, чітко описаний алгоритм купівлі та ввезення таких машин. Через це багато волонтерів можуть порушити правила, навіть не знаючи про них.

Покроковий алгоритм купівлі авто для ЗСУ:

Знайти авто за кордоном Обрати варіант купівлі та оплати Оформити договір купівлі-продажу та оплатити автомобіль Підготувати експортну документацію Організувати доставку Підготувати гарантійний лист від військової частини або благодійного фонду чи громадської організації Підготувати митну декларацію в Україні У разі, якщо авто ввезене на організацію — лист-прохання від військової частини про передачу авто За бажанням тимчасово зареєструвати авто в Сервісному центрі МВС Підготувати акт прийому-передачі автомобіля.

Які автомобілі потрібні армії?

Найбільше ЗСУ необхідні автомобілі, які можуть долати бездоріжжя. Це пікапи, позашляховики (бажано повнопривідні), а також місткі вени – мікроавтобуси та різноманітні спецавтомобілі (швидкі допомоги, пожежні машини тощо).

Яким законом дозволено ввезення авто як гуманітарної допомоги?

Станом на сьогодні процедура ввезення транспортних засобів для потреб армії врегульована двома основними нормативно-правовими актами:

Закон України 1192-XIV “Про гуманітарну допомогу”

Постанова від 1 березня 2022 р. № 174 “Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану”

Важливо розуміти, що автомобілі, які імпортують за спрощеною процедурою відповідно до цих документів, вважаються гуманітарною допомогою, не можуть бути продані чи використані для особистих потреб, а повинні використовуватися чітко за призначенням.

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Де шукати авто для ЗСУ?

Привозять автомобілі на потреби армії в основному з країн Європи. Серед інших варто виділити Великобританію, розповіла Юлія Риковська, виконавча директорка компанії West Auto Hub. Такі автомобілі хоч і з правим розташуванням керма, дешевші та часто в кращому технічному стані.

Шукають автомобілі в основному в інтернеті, на сайтах продажу авто, а також на автокомісах, аукціонах та у волонтерських колах

На що звертати увагу під час вибору авто?

З початку повномасштабної війни, ГО “Волинське братство святого Володимира Великого”, співзасновником якої є компанія West Auto Hub, допомогла доставити понад 140 автомобілів на потреби української армії. Спробувавши різні варіанти, очевидним стало, що краще придбати одне справне авто, яке точно не підведе, ніж 3 найдешевші, — розповідає Юлія Риковська.

А загалом вибір транспорту для ЗСУ відбувається майже так само, як і підбір звичайної цивільної машини:

Моніторинг ціни

Наявність техогляду (в цьому випадку необов’язково)

Сервісна історія обслуговування

Підтверджений пробіг

Перевірка продавця, відгуки про нього

Перевірка технічного стану

Придбати автомобіль може як фізична особа, так і юридична особа. Військова частина покупцем бути не може — лише кінцевим набувачем «гуманітарних» автомобілів.

Як оплатити авто за кордоном?

Методів оплати авто за кордоном є два: готівкою та банківським переказом. Перший — простіше та швидший, проте має кілька недоліків: існує обмеження на ввезення готівки на територію Євросоюзу (не більше як 10 тисяч євро на особу), а також в такому випадку важко підтвердити факт оплати та прозвітувати перед донорами.

Другий метод також має як плюси, так і мінуси. Наприклад, якщо авто оплачує фізособа, є обмеження за сумою переказу. Якщо ж платником є юрособа, то це потребує великої кількості документів, підписаних контрактів із продавцями, на які всі продавці погоджуються. З плюсів — це можливість можна купити валюту за офіційним курсом Нацбанку, а також придбати авто без сплати ПДВ, а це можливість зекономити на понад 20% від вартості машини.

Хто може поїхати за автомобілем?

В умовах воєнного стану, коли виїзд за кордон обмежений, є категорії, які можуть вільно пересуватися між країнами: жінки, пенсіонери, багатодітні чоловіки, інваліди тощо.

Також за кордон мають право виїжджати офіційні перевізники, котрим оформлений дозвіл на вантажні перевезення, а також волонтери-представники організацій, яким оформлена заявка в системі “Шлях”.

Чим можна привезти авто?

Привезти авто для ЗСУ можна як своїм ходом, та і використовуючи лафет чи автовоз. У кожному з варіантів також є свої нюанси.

Перевезення своїм ходом: інколи дешевше, але авто повинно бути справним, потрібні чинне страхування, технічний огляд, часто потрібно купувати транзитні номерні знаки. За відсутність чогось із вищепереліченого існує більше ризиків бути оштрафованим під час перетину кордону.

Якщо ж везти машину лафетом чи автовозом, часто сумарна вартість виходить такою ж, які у випадку самостійної доставки. Особливо — якщо це кілька автомобілів. При цьому не потрібно витрачати час на кордоні особисто, оформляти страховки, транзитні номерні знаки та мати чинний техогляд. І авто точно не зламається в дорозі.

Які документи оформити перед перетином кордону?

Перелік документів змінюється залежно від країни та ситуації, тобі це потрібно щоразу уточнювати, розповідає Левко Прокіпчук, експерт із питань практичного застосування митного законодавства Асоціації професійних митних посередників, ексначальник Львівської митниці та волонтер, який самостійно перевозить авто для ЗСУ.

Зазвичай під час купівлі авто у Європі потрібен стандартний пакет документів:

свідоцтво про реєстрацію;

договір купівлі-продажу;

експортна декларація ЕХ.

При цьому, якщо автомобіль знятий з обліку у країні ЄС та коштує понад 1000 євро, або ж коли авто перевозить лафет чи автовоз, експортна декларація, яку може підготувати брокер на території ЄС, є обов’язковою.

Також бажано мати гарантійний лист-звернення від благодійного фонду, громадської організації чи військової частини. Такий документ не обов’язковий для ввезення транспортного засобу як гуманітарної допомоги, проте скоротить кількість запитань: працівники митниці та прикордонники точно будуть знати, що автомобіль ввозять за призначенням. Окрім того, такий лист хоч і не гарантовано, проте може допомогти домовитися про проїзд поза чергою навіть на польській стороні, каже експерт.

На який пункт пропуску їхати?

Станом на сьогодні пункти пропуску розділені за повною масою транспортних засобів. Автомобілі, що важать менш як 7,5 тонн, повинні перетинати кордон у менших КПП, що мають спільний контроль з європейською стороною: Смільниця, Грушів та Угринів у Львівській області; Устилуг у Волинській та Малий Березний в Закарпатській та інші.

Натомість вантажівки, автобуси та інший транспорт повною масою понад 7,5 тонн направляють у більші пункти пропуску: Шегині, Краковець, Рава-Руська (Львівська область), Ягодин (Волинська область), Ужгород (Закарпатська область) та інші.

На практиці ж часто буває, що автомобілі для ЗСУ привозять через будь-який КПП. Тому, як радить Левко Прокіпчук, найкраще обирати той пункт пропуску, де менша черга.

До речі на перетині кордону з Польщею запрацювала електронна черга

Що робити на кордоні в ЄС?

Якщо ви перевозите автомобіль своїм ходом, то у разі, якщо він не знятий з обліку, покинути територію Євросоюзу можна “зеленим коридором”, скорочуючи таким чином час очікування в черзі.

В усіх інших випадках потрібно обирати “червоний” коридор — той, де оформлюють товари та стоять “фури”. При цьому автомобілі для ЗСУ поза чергою пропускають не завжди — адже спрацьовує так званий “людський фактор”. “Якщо не вдалося знайти порозуміння з працівником польської прикордонної служби, він не повірив вам та відмовився пропустити авто для ЗСУ без черги, варто спробувати домовитися з українцями які стоять в черзі. У більшості випадків вони пропустять вас”, — рекомендує Левко Прокіпчук.

Автомобілі бувають різні, тому перед перетином кордону варто поцікавитися, як відкривається його капот, та де розташований VIN-код чи номер рами. Прикордонники перевірятимуть ці дані.

Що робити на кордоні в Україні

Оформлення авто для ЗСУ на українській стороні — дуже просте та не потребує особливих знань. Достатньо заповнити митну декларацію про ввезення гуманітарної допомоги за спрощеною формою: вказати дані водія, автомобіля та його отримувача. Зробити це можна як на місці “від руки” у паперовій формі, так і електронно наперед — наприклад, в черзі перед пунктом пропуску.

На кого можна оформити авто як гуманітарну допомогу?

Для того, щоб автомобіль оформили як гуманітарну допомогу, його отримувачем повинен бути лише благодійний фонд, громадська організація, військова частина, пожежна частина, медичний заклад тощо.

Якщо отримувачем буде фізична особа або приватне підприємство чи ТОВ, доведеться сплачувати усі митні платежі, що у більшості випадків просто не має жодного економічного сенсу.

Кому можна передати авто?

Якщо машину оформили на громадську організацію чи благодійний фонд, то саме вони вирішують, що робити з нею далі, відповідно до свого статуту. Наприклад, можна передати будь-якій військовій частині, котра звернулася з проханням про допомогу, чи навіть конкретній особі (бійцю), яка потребує автомобіля для виконання військових завдань.

Також таке авто можна використовувати для власних потреб організації та тимчасово зареєструвати в Сервісному центрі МВС авто на період воєнного стану. Автомобіль отримає українські номерні знаки та тимчасовий реєстраційний талон, які діятимуть протягом воєнного стану та 90 днів після його закінчення. Далі долю таких машин повинні вирішити законотворці, ухваливши відповідний законопроєкт.

Якщо ж транспортний засіб був ввезений безпосередньо на військову частину, то й передати його потрібно виключно їй. Саме там візьмуть це авто на військовий облік та проведуть відомчу реєстрацію.

І в будь-якому випадку, за жодних обставин, продавати такі транспортні засоби заборонено.

Як правильно передати авто?

Для того, щоб убезпечити себе від можливих проблем в майбутньому, потрібно правильно оформити всі документи. Так, якщо автомобіль ввезли на громадську організацію чи благодійний фонд, потрібно потурбуватися про два основні документи:

лист-прохання до організації про передачу такого транспортного засобу;

акт прийому-передачі автомобіля.

Тоді, у разі виникнення запитань зі сторони контролюючих служб чи правоохоронних органів щодо цільового використання автомобіля, ввезеного як гуманітарна допомога, у вас будуть всі необхідні аргументи.

Також, у разі потреби, перед передачею машину можна тимчасово зареєструвати в Сервісному центрі.