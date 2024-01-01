Выполнить план продаж электромобилей в Европе не получится

Эксперты S&P Global пересматривают свои предыдущие прогнозы по доле рынка BEV на 2025 год в сторону снижения с 27% в первой половине года до 21% сегодня. Это уже повторная калибровка вероятных результатов и оно, говорится на странице АСЕА, сигнализирует о фактическом крахе планов по выбросам CO 2 до 2025 года.

Некоторые эксперты связывают это с уменьшением проникновения на рынок BEV, что вызывает беспокойство в столицах ЕС. Похоже, сбываются предсказания многих европейских автопроизводителей, которые выступали против введения высоких таможенных платежей на китайские электромобили, потому что это уменьшит темпы электромобильности.

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"Без целенаправленного плана промышленных действий в автомобильной отрасли мы рискуем отстать от США и Китая. Проверка реальности показывает, что ЕС требует более гибкой системы для производителей автомобилей, чтобы достичь амбициозных целей по сокращению CO 2 . Мы должны обеспечить, чтобы отрасль использовала прибыль для инвестирования в новые решения вместо уплаты штрафов", – заявил министр транспорта Чехии Мартин Купка.

Лихорадка на рынке электромобилей существенно подкосила планы производителей, увеличив их расходы. Теперь для достижения целевых показателей выбросов, им понадобиться объединить кредиты с китайскими и американскими производителями, направляя платежи производителям за пределами ЕС за счет европейской промышленности.

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"Надвигающийся кризис,, требует срочных действий. Все показатели указывают на стагнацию рынка электромобилей ЕС в то время, когда требуется ускорение. Кроме непропорциональных затрат на соответствие для производителей ЕС в 2025 году, успех всей политики декарбонизации автомобильного транспорта находится под угрозой", – подчеркнула генеральный директор ACEA Сигрид де Фриз.

Она отметила, что среди еврокомиссаров нашлось несколько человек, которые с позиций здравого смысла и сегодняшних реалий оценили ситуацию. Производители вложили значительные средства и будут продолжать это делать. Европа должна продолжать курс зеленой трансформации.

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Тем временем специалисты ACEA продолжают призывать политиков ЕС решать проблемы с высокими затратами на соответствие. Имеется в виду отсутствие широко распространенной инфраструктуры зарядки и стимулирование рынка электромобилей.