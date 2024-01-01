Виконати план продажів електромобілів у Європі не вийде

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Хотіли як краще, а вийшло... якось інакше
Експерти S&P Global переглядають свої попередні прогнози щодо частки ринку BEV на 2025 рік у бік зниження з 27% у першій половині року до 21% сьогодні. Це вже повторне калібрування ймовірних результатів і воно, йдеться на сторінці АСЕА, сигналізує про фактичний крах планів щодо викидів CO2 до 2025 року.
Дехто з експертів пов’язує це зі зменшенням проникнення на ринок BEV, що викликає занепокоєння в столицях ЄС. Схоже, збуваються передбачення багатьох європейських автовиробників, котрі виступали проти введення високих митних платежів на китайські електромобілі, бо це зменшить темпи електромобільності.
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"Без цілеспрямованого плану промислових дій у автомобільній галузі ми ризикуємо відстати від США та Китаю. Перевірка реальності показує, що ЄС потребує більш гнучкої системи для виробників автомобілів, щоб досягти амбітних цілей щодо скорочення CO2. Ми повинні забезпечити, щоб галузь використовувала прибуток для інвестування в нові рішення замість сплати штрафів", – заявив міністр транспорту Чехії Мартін Купка.
Лихоманка на ринку електромобілів суттєво підкосила плани виробників, збільшивши їх витрати. Тепер для досягнення цільових показників викидів, їм знадобитися об’єднати кредити з китайськими та американськими виробниками, спрямовуючи платежі виробникам за межами ЄС коштом європейської промисловості.
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"Криза, що насувається, вимагає термінових дій. Усі показники вказують на стагнацію ринку електромобілів ЄС у той час, коли потрібне прискорення. Крім непропорційних витрат на відповідність для виробників ЄС у 2025 році, успіх усієї політики декарбонізації автомобільного транспорту знаходиться під загрозою", – підкреслила генеральний директор ACEA Сігрід де Фріз.
Вона зазначила, що з-поміж єврокомісарів знайшлося кілька людей, котрі з позицій здорового глузду й сьогоденних реалій оцінили ситуацію. Виробники вклали значні кошти й продовжуватимуть це робити. Європа повинна продовжувати курс зеленої трансформації.
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Тим часом спеціалісти ACEA продовжують закликати політиків ЄС розв'язувати проблеми з високими витратами на відповідність. Мається на увазі відсутність широко розповсюдженої інфраструктури зарядки та стимулювання ринку електромобілів.