Виконати план продажів електромобілів у Європі не вийде

Експерти S&P Global переглядають свої попередні прогнози щодо частки ринку BEV на 2025 рік у бік зниження з 27% у першій половині року до 21% сьогодні. Це вже повторне калібрування ймовірних результатів і воно, йдеться на сторінці АСЕА, сигналізує про фактичний крах планів щодо викидів CO 2 до 2025 року.

Дехто з експертів пов’язує це зі зменшенням проникнення на ринок BEV, що викликає занепокоєння в столицях ЄС. Схоже, збуваються передбачення багатьох європейських автовиробників, котрі виступали проти введення високих митних платежів на китайські електромобілі, бо це зменшить темпи електромобільності.

Читайте також Водійську категорію В хочуть розірвати на частини

"Без цілеспрямованого плану промислових дій у автомобільній галузі ми ризикуємо відстати від США та Китаю. Перевірка реальності показує, що ЄС потребує більш гнучкої системи для виробників автомобілів, щоб досягти амбітних цілей щодо скорочення CO 2 . Ми повинні забезпечити, щоб галузь використовувала прибуток для інвестування в нові рішення замість сплати штрафів", – заявив міністр транспорту Чехії Мартін Купка.

Лихоманка на ринку електромобілів суттєво підкосила плани виробників, збільшивши їх витрати. Тепер для досягнення цільових показників викидів, їм знадобитися об’єднати кредити з китайськими та американськими виробниками, спрямовуючи платежі виробникам за межами ЄС коштом європейської промисловості.

Читайте також Авторинок у Євросоюзі продемонстрував небувале зростання

"Криза, що насувається, вимагає термінових дій. Усі показники вказують на стагнацію ринку електромобілів ЄС у той час, коли потрібне прискорення. Крім непропорційних витрат на відповідність для виробників ЄС у 2025 році, успіх усієї політики декарбонізації автомобільного транспорту знаходиться під загрозою", – підкреслила генеральний директор ACEA Сігрід де Фріз.

Вона зазначила, що з-поміж єврокомісарів знайшлося кілька людей, котрі з позицій здорового глузду й сьогоденних реалій оцінили ситуацію. Виробники вклали значні кошти й продовжуватимуть це робити. Європа повинна продовжувати курс зеленої трансформації.

Читайте також Де в Україні купували найбільше електромобілів: статистика

Тим часом спеціалісти ACEA продовжують закликати політиків ЄС розв'язувати проблеми з високими витратами на відповідність. Мається на увазі відсутність широко розповсюдженої інфраструктури зарядки та стимулювання ринку електромобілів.