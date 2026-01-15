Японские студенты превратили обычный Lexus IS в нечто очень причудливое: фото, видео

Проект под названием TAUS-HFRS создали студенты Автомобильного колледжа Кокура Гакуэн Гунма. Это не серийная модель и не тюнинг от известного ателье, а дизайнерское исследование, которое сразу привлекло внимание своей радикальной внешностью, пишет Carscoops.

Сочетание трех эпох японской автоиндустрии

В основе TAUS-HFRS лежит Lexus IS второго поколения - типичный представитель эпохи Хэйсэй, которая длилась с 1989 по 2019 год. Именно этот автомобиль студенты использовали как холст для эксперимента, целью которого стало сочетание различных периодов японской культуры.

Внешность концепта стилизовали под эпоху Сева - время, когда в дизайне господствовали простые формы, резкие линии и утилитарность. Интерьер, наоборот, имеет отсылки к современной эпохе Рейва, что символизирует сегодняшний подход к технологиям и цифровым решениям. В итоге получился автомобиль, который одновременно смотрит в прошлое, настоящее и будущее, правда, очень нетипичным способом.

Кузов из острых углов и бетона

Если стандартный Lexus IS известен плавными линиями и сдержанной элегантностью, то TAUS-HFRS демонстрирует полную противоположность. Кузов получил грубый, почти блочный обвес, окрашенный в серый цвет Chrysler Destroyer Gray, что только усиливает ощущение “бетонной” формы.

Переднюю часть занимает гигантский воздухозаборник, через который фирменная веретенообразная решетка Lexus кажется почти изящным элементом классического дизайна. Расширенные крылья, прикрученные болтами, агрессивно обрамляют кузов, частично закрывая 18-дюймовые колеса с вторичного рынка. Из-за этого задние двери выглядят скорее декоративными, чем функциональными.

Корма производит впечатление автомобиля, будто погруженного в еще не застывший бетон. Над ней возвышается электронно управляемое антикрыло, а из бампера выглядывают четыре массивные выхлопные трубы, которые больше напоминают мультяшные реактивные сопла, чем классическую выхлопную систему.

Салон между автоспортом и Tesla

Внутри концепт выглядит несколько сдержаннее, хотя студенческий характер никуда не исчез. Салон получил белую обивку, ковшеобразные сиденья Bride и спортивный руль с логотипом TRD. Центральное место на передней панели занимает вертикально установленный дисплей мультимедийной системы - решение, которое явно вдохновлялось моделями Tesla.

Несмотря на радикальную внешность, техническая часть почти не претерпела изменений. Под капотом остался атмосферный 2,5-литровый V6 мощностью 272 лошадиных сил. Тормозная система стандартная, а из доработок подвески ограничились лишь срезанными пружинами для уменьшения клиренса. Даже новые слики не меняют общей картины - это больше дизайнерский эксперимент, чем серьезный трековый проект.

Обучение через эксперименты

TAUS-HFRS легко критиковать за чрезмерную резкость форм и визуальную хаотичность. Но суть таких проектов заключается не в доведенном до идеала результате, а в процессе обучения. Именно с подобных экспериментов начинается путь будущих дизайнеров и инженеров, где ошибки и смелые решения являются частью развития.

Судя по ранним эскизам, первоначальный замысел был еще более агрессивным и ближе к гоночной технике. Финальный результат получился другим, но в этой необработанной амбициозности есть что-то искреннее. И, возможно, именно эта неровность и делает TAUS-HFRS одним из самых запоминающихся экспонатов Токийского автосалона 2026 года.