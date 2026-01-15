Японські студенти перетворили звичайний Lexus IS на щось дуже чудернацьке: фото, відео

Проєкт під назвою TAUS-HFRS створили студенти Автомобільного коледжу Кокура Гакуен Гунма. Це не серійна модель і не тюнінг від відомого ательє, а дизайнерське дослідження, яке одразу привернуло увагу своєю радикальною зовнішністю, пише Carscoops.

Поєднання трьох епох японської автоіндустрії

В основі TAUS-HFRS лежить Lexus IS другого покоління — типовий представник епохи Хейсей, яка тривала з 1989 по 2019 рік. Саме цей автомобіль студенти використали як полотно для експерименту, метою якого стало поєднання різних періодів японської культури.

Зовнішність концепту стилізували під епоху Сева — час, коли в дизайні панували прості форми, різкі лінії та утилітарність. Інтер’єр, навпаки, має відсилки до сучасної епохи Рейва, що символізує сьогоднішній підхід до технологій і цифрових рішень. У підсумку вийшов автомобіль, який одночасно дивиться в минуле, теперішнє й майбутнє, щоправда, дуже нетиповим способом.

Кузов із гострих кутів і бетону

Якщо стандартний Lexus IS відомий плавними лініями та стриманою елегантністю, то TAUS-HFRS демонструє повну протилежність. Кузов отримав грубий, майже блоковий обвіс, пофарбований у сірий колір Chrysler Destroyer Gray, що лише підсилює відчуття “бетонної” форми.

Передню частину займає гігантський повітрозабірник, через який фірмова веретеноподібна решітка Lexus здається майже витонченим елементом класичного дизайну. Розширені крила, прикручені болтами, агресивно обрамляють кузов, частково закриваючи 18-дюймові колеса з вторинного ринку. Через це задні двері виглядають радше декоративними, ніж функціональними.

Корма справляє враження автомобіля, ніби зануреного у ще не застиглий бетон. Над нею височіє електронно кероване антикрило, а з бампера визирають чотири масивні вихлопні труби, які більше нагадують мультяшні реактивні сопла, ніж класичну вихлопну систему.

Салон між автоспортом і Tesla

Усередині концепт виглядає дещо стриманіше, хоча студентський характер нікуди не зник. Салон отримав білу оббивку, ківшеподібні сидіння Bride та спортивне кермо з логотипом TRD. Центральне місце на передній панелі займає вертикально встановлений дисплей мультимедійної системи — рішення, яке явно надихалося моделями Tesla.

Попри радикальну зовнішність, технічна частина майже не зазнала змін. Під капотом залишився атмосферний 2,5-літровий V6 потужністю 272 кінських сил. Гальмівна система стандартна, а з доопрацювань підвіски обмежилися лише зрізаними пружинами для зменшення кліренсу. Навіть нові сліки не змінюють загальної картини — це більше дизайнерський експеримент, ніж серйозний трековий проєкт.

Навчання через експерименти

TAUS-HFRS легко критикувати за надмірну різкість форм і візуальну хаотичність. Але суть таких проєктів полягає не в доведеному до ідеалу результаті, а в процесі навчання. Саме з подібних експериментів починається шлях майбутніх дизайнерів та інженерів, де помилки й сміливі рішення є частиною розвитку.

Судячи з ранніх ескізів, початковий задум був ще агресивнішим і ближчим до гоночної техніки. Фінальний результат вийшов іншим, але в цій необробленій амбітності є щось щире. І, можливо, саме ця нерівність і робить TAUS-HFRS одним із найбільш запам’ятовуваних експонатів Токійського автосалону 2026 року.