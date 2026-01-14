Українські майстри відтворили історичний Mercedes 300 SL Gullwing

У Житомирі українські ентузіасти автомобільної справи створили сучасну інтерпретацію одного з найвідоміших суперкарів ХХ століття — Mercedes 300 SL Gullwing зразка 1955 року. Проект поєднав майже музейну точність відтворення класичного дизайну з технічною «начинкою» значно пізнішої епохи, пише focus.ua.

Хто і де створив авто

Копію легендарного купе побудував майстер Олександр разом зі своєю командою. Проект реалізували в Житомирі, а процес створення та технічні деталі автор докладно показав на своєму YouTube-каналі «Джипи-монстри». Раніше ця команда вже привертала увагу нестандартними автомобільними проектами та якісним контентом.

Максимальна увага до автентичності

Зовнішність Mercedes 300 SL Gullwing відтворили з надзвичайною точністю. Кузовні зазори мінімальні, а більшість зовнішніх елементів — бампери, молдінги, дверні ручки та ліхтарі — є репродукціями оригінальних деталей. Саме такі компоненти сьогодні виготовляють для реставрації справжніх 300 SL або їх відновлення після ДТП.

Легендарні «крила чайки» та салон

Фірмові двері типу gullwing стали однією з головних візитівок проекту. Інтер’єр також повторює класичний стиль: червоний шкіряний салон, характерна архітектура передньої панелі та навіть складне кермо, яке було однією з особливостей оригінального Mercedes 300 SL.

Сучасна технічна основа

Попри класичний вигляд, технічно автомобіль є значно ближчим до сучасних спорткарів. В основі проекту лежить Mercedes SLK32 AMG. Під капотом встановлено 3,2-літровий компресорний V6 потужністю 354 к. с., який дозволяє розганятися до 100 км/год приблизно за 4,5 секунди.

Комфорт і безпека XXI століття

На відміну від історичного прототипу, копія оснащена сучасною ходовою частиною та ефективними гальмами. Автомобіль отримав автоматичну коробку передач, кондиціонер і круїз-контроль — опції, про які власники оригінальних 300 SL могли лише мріяти.

Історичний контекст оригіналу

Справжній Mercedes 300 SL Gullwing часто називають першим у світі суперкаром. Його випускали з 1954 по 1957 рік, загальний тираж склав лише близько 1400 екземплярів. Модель стала першим серійним автомобілем із дверима типу «крило чайки» та одним із піонерів безпосереднього впорскування пального. Завдяки цьому 3,0-літровий рядний шестициліндровий двигун розвивав 215 к. с. і дозволяв досягати швидкості до 245 км/год.

Сьогодні вартість таких авто починається приблизно з мільйона доларів, а окремі рідкісні екземпляри на аукціонах оцінюють у кілька мільйонів.