За что перевозчика оштрафовали на 218 000 евро

Ровно неделю назад на автодороге A 2 в направлении Ганновера экипаж службы дорожного движения Билефельдской автодорожной полиции остановил тягач с полуприцепом. По регистрации фура принадлежала болгарскому перевозчику.

Во время проверки за рулем магистрального тягача находился 58-летний греческий водитель. Его документы были в полном порядке. Нареканий не вызвало и техническое состояние грузовика и полуприцепа. Об этом сообщило полицейское ведомство земли Северный Рейн-Вестфалия.

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Однако при проверке тахографа, в приборе была обнаружена карточка совсем другого водителя, который на момент остановки транспортного средства и осмотра в кабине не находился. В ходе тщательного осмотра работники полиции Билефельда выяснили, что водитель пользовался двумя карточками, а в базе данные хранятся данные двух разных водителей, хотя в рейсе находился только один.

По этой причине полицейские заподозрили, что 58-летний водитель использовал две разные карточки водителя, чтобы намеренно совершить нарушения времени управления и таким образом скрыть их. Во время проверки установлено дальнейшие нарушения социального законодательства болгарским предпринимателем.

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Штраф оказался высоким и для водителя, и для владельца транспортной компании. Грека, который находился за рулем и пользовался чужой карточкой, оштрафовали на примерно на 18 000 евро.

А вот работодателю прилетело здорово – на болгарскую транспортную компанию наложен штраф в сумме в почти 200 000 евро.

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Дублирующую карточку изъяли. Водителя отпустили, транспорт с грузом после выяснения всех обстоятельств не задерживали.