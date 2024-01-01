За що перевізника оштрафували на 218 000 євро

Рівно тиждень тому на автодорозі A 2 у напрямку Ганновера екіпаж служби дорожнього руху Білефельдської автодорожньої поліції зупинив вантажівку з напівпричепом. За реєстрацією фура належала болгарському перевізнику.

Під час перевірки за кермом магістрального тягача перебував 58-річний грецький водій. Його документи були в повному порядку. Нарікань не викликав і технічний стан вантажівки та напівпричепа. Про це повідомило поліцейське відомство землі Північний Рейн-Вестфалія.

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Однак при перевірці тахографа, в приладі було виявлено картку зовсім іншого водія, який на момент зупинки транспортного засобу та огляду в кабіні не перебував. В ході ретельнішого огляду працівники поліції Білефельда з’ясували, що водій користувався двома картками, а в базі дані зберігаються дані двох різних водіїв, хоча в рейсі перебував лише один.

З цієї причини поліцейські запідозрили, що 58-річний водій використовував дві різні картки водія, щоб навмисно вчинити порушення часу керування та таким чином приховати їх. Під час перевірки встановлено подальші порушення соціального законодавства болгарським підприємцем.

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Штраф виявився високим і для водія, і для власника транспортної компанії. Грека, котрий перебував за кермом та користувався чужою карткою, оштрафували на приблизно на 18 000 євро.

А ось роботодавцю прилетіло здорово – на болгарську транспортну компанію накладено штраф в сумі в майже 200 000 євро.

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Резервну картку вилучили. Водія відпустили, транспорт з вантажем після з’ясування усіх обставин не затримували.