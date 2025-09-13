За длительную стоянку возле супермаркета в Польше будет значительный штраф

При въезде на стоянку установлены камеры, фиксирующие въезд и выезд транспортных средств из зоны парковки. Как пишет WP Finance, время стоянки ограничено 90 минутами.

За превышение лимита в течение первых 24 часов взимается 150 злотых, что в конвертации будет 1700 грн. Далее наступает интересный фискальный трюк.

Если за это время автомобиль не забрать, то за следующие 24 часа сумма возрастет на 200 злотых, то есть составит 170 злотых (1 932 грн). Общий штраф может достигать 3500 злотых (39 794 грн).

Кроме того, если с момента выезда и повторного въезда на стоянку прошло менее 15 минут, время парковки суммируется до предыдущего заезда. Окончательный подсчет времени уже будет браться с суммарно с первого и второго заездов.

Здесь нет паркоматов, отсутствуют парковщики и билеты за парковку, но есть камеры. Система видеоконтроля фиксирует въезд и выезд автомобилей. Бесплатное время пребывания на стоянке возле супермаркета ограничено в упомянутые выше 90 минут.

Система камер на стоянках Biedronka отменяет билетные автоматы, но вводит высокие штрафы за нарушение норм парковки. Фото: Артур Щепанский

Пока в Польше новое решение запущено только во Вроцлаве. Магазин расположен на улице Баччарелли.

В комментарии, направленном в WP Finanse, Biedronka подтверждает, что стоянка возле магазина Biedronka на улице Баччарелли во Вроцлаве принадлежит сети, но управляется внешним оператором.

"Сейчас мы тестируем новую систему парковки в этом месте, которая также планируется для других локаций – сначала планируется примерно 6-8 магазинов. Магазин на улице Баччареллиего – это первое место, где мы начали тестирование", – рассказал WP Finanse, старший менеджер по продажам сети Biedronka Давид Домино.

При этом он добавляет, что внедрение таких решений в других местах будет определяться результатами тестирования и отзывами клиентов.

Стоянка закреплена за сетью Biedronka, но управление процессом на ней передано в другие руки. Фото: fakt.pl

Как пишет fakt.pl, таблички с информацией о новом методе взимания платы за превышение лимитов бесплатной парковки размещены по всей стоянке и у входа в магазин. Однако, на них отображается только информация о первом платеже - 150 злотых. Другая информация содержится в положениях компании ParkDepot, управляющей системой от имени Biedronka, с главным офисом в Мюнхене.

Другое влиятельное польское издание Bankier.pl напоминает, что парковка возле супермаркетов в целом бесплатная и паркоматы все чаще устанавливаются на парковках супермаркетов. Если покупателям удается завершить покупки в течение отведенного времени (обычно от 60 до 120 минут), они не платят ни копейки за парковку. Однако условием является получение квитанции за парковку и размещение ее на самом видном месте за лобовым стеклом.