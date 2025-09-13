За тривалу стоянку біля супермаркета в Польщі буде значний штраф

При в'їзді на стоянку встановлено камери, що фіксують в'їзд та виїзд транспортних засобів з зони паркування. Як пише WP Finance, час стоянки обмежено 90 хвилинами.

За перевищення ліміту протягом перших 24 годин стягується 150 злотих, що в конвертації буде 1700 грн. Далі настає цікавий фіскальний трюк.

Читайте також Польща вводить водіям інший ліміт алкоголю та зелену наліпку на скло

Якщо за цей час автомобіль не забрати, то за наступні 24 години сума зросте на 200 злотих, тобто становитиме 170 злотих (1932 грн). Загальний штраф може сягати 3500 злотих (39 794 грн).

Крім того, якщо з моменту виїзду та повторного в'їзду на стоянку минуло менш як 15 хвилин, час паркування підсумовується до попереднього заїзду. Остаточний підрахунок часу вже буде братися з сумарно з першого та другого заїздів.

Тут немає паркоматів, відсутні паркувальники та квитки за паркування, але є камери. Система відеоконтролю фіксує в’їзд та виїзд автомобілів. Безплатний час перебування на стоянці біля супермаркету обмежений у згадані вище 90 хвилин.

Система камер на стоянках Biedronka скасовує квиткові автомати, але запроваджує високі штрафи за порушення норм паркування. Фото: Артур Щепанський

Поки в Польщі нове рішення запущено лише у Вроцлаві. Магазин розташований на вулиці Баччареллі.

У коментарі, надісланому до WP Finanse, Biedronka підтверджує, що стоянка біля магазину Biedronka на вулиці Баччареллі у Вроцлаві належить мережі, але управляється зовнішнім оператором.

Читайте також Як зміняться ПДР Польщі у 2025 році: стосується місцевих та іноземних водіїв

"Наразі ми тестуємо нову систему паркування в цьому місці, яка також планується для інших локацій – спочатку планується приблизно 6-8 магазинів. Магазин на вулиці Баччареллієго – це перше місце, де ми почали тестування", – розповів WP Finanse, старший менеджер з продажу мережі Biedronka Давід Доміно.

При цьому він додає, що впровадження таких рішень в інших місцях буде визначатися результатами тестування та відгуками клієнтів.

Стоянка закріплена за мережею Biedronka, але управління процесом на ній передано в інші руки. Фото: fakt.pl

Як пише fakt.pl, таблички з інформацією про новий метод стягнення плати за перевищення лімітів безплатного паркування розміщені по всій стоянці та біля входу до магазину. Однак, на них відображається лише інформація про перший платіж — 150 злотих. Інша інформація міститься в положеннях компанії ParkDepot, що керує системою від імені Biedronka, з головним офісом у Мюнхені.

Читайте також Які польські дорожні знаки легко переплутати

Інше впливове польське видання Bankier.pl нагадує, що паркування біля супермаркетів загалом безкоштовне і паркомати все частіше встановлюються на парковках супермаркетів. Якщо покупцям вдається завершити покупки протягом відведеного часу (зазвичай від 60 до 120 хвилин), вони не платять ні копійки за паркування. Однак умовою є отримання квитанції за паркування та розміщення її на найвиднішому місці за лобовим склом.