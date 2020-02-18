Петиция зарегистрирована на сайте Президента Украины.

Автор проекта “Зупини Лося” после нескольких случаев регистрации своевольной езды водителей по тротуарам решил подать предложение увеличить ответственность за это нарушение. В частности, он предлагает поднять штрафы с 680 до 3400 грн за первое нарушение и 5100 грн – за повторное. Кроме того автор предлагает лишать за езду по тротуарам водительского удостоверения сроком от одного до трех лет.

В частности, в петиции Президенту говорится, что в ежегодном отчете Нацполиции количество пешеходов, травмированных и погибших из-за действий водителей, осуществляющих движение по тротуарной части, не указано. Но только в Киеве в течение 2019 года погиб 51 пешеход, 7 из них – на тротуарах.

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Массовая езда по тротуарам в Украине уже давно стала нормой, однако прямой нормы закона, которая бы предусматривала ответственность за такое правонарушение, в Кодексе об административных правонарушениях нет.

Судебная практика в Украине сложилась таким образом, что водителей, которые движутся по тротуару и даже сознательно осуществляют наезд на пешехода и наносят пешеходам телесные повреждения, привлекают к ответственности по ч.4 ст. 122 КУоАП "создание аварийной обстановки". И даже если нарушитель предстанет перед судом за умышленный наезд на пешехода на тротуаре, судьи выбирают ему наименьшее наказание – 680 грн штрафа.

Такими решениями максимально обесценивается жизнь и здоровье пешехода даже на тротуаре, где априори не может быть автомобиля.

Исходя из этого, автор петиции предлагает:

Принять решение о введении ответственности за езду по тротуару независимо от цели такой езды, дополнив Кодекс Украины об административных правонарушениях соответствующей статьей. Ввести за данное правонарушение штраф в размере 200 необлагаемых минимумов граждан, то есть 3400 грн, или лишение права управления на один год. В случае повторного совершения предусмотреть штраф в размере 300 необлагаемых минимумов граждан, то есть 5100 грн, или лишение права управления на три года. Ввести ответственность владельца ТС, в случае если автомобиль, который двигался по тротуару, скрылся с места нарушения.

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