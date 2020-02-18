Петиція зареєстрована на сайті Президента України.

Автор проекту «Зупини Лося» після кількох випадків реєстрації свавільної їзди водіїв тротуарами вирішив подати пропозицію збільшити відповідальність за це порушення. Зокрема, він пропонує підняти штрафи з 680 до 3400 грн за перше порушення та 5100 грн – за повторне. Окрім того автор пропнує вилучати за їзду тротуарами водійське посвідчення терміном від одного до трьох років.

Зокрема, в Петиції Президенту говориться, що в щорічному звіті НацПоліції кількість травмованих та загиблих пішоходів від водіїв, які здійснюють рух тротуарною частиною, не ведеться. Але лише в Києві впродовж 2019 року загинув 51 пішохід, 7 з них – на тротуарах.

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Масова їзда тротуарами в Україні вже давно стала нормою, однак прямої норми закону, яка би передбачала відповідальність за таке правопорушення, у Кодексі про адміністративні правопорушення відсутня.

Судова практика в Україні склалася таким чином, що водіїв, які рухаються тротуаром і навіть свідомо здійснюють наїзд на пішохода та завдають пішоходам тілесних ушкоджень, притягають до відповідальності за ч.4 ст.122 КУпАП «Створення аварійної обстановки». І навіть якщо порушник постане перед судом, за навмисний наїзд на пішохода на тротуарі, судді обирають йому найменше покарання – 680 грн штрафу.

Такими рішеннями максимально знецінюється життя та здоров’я пішохода навіть на тротуарі, де апріорі не може бути автомобіля.

Виходячи з цього, автор петиції пропонує:

Прийняти рішення про запровадження відповідальності за їзду по тротуару незалежно від мети такої їзди, доповнивши Кодекс України про адміністративні правопорушення відповідною статтею. Запровадити за дане правопорушення штраф у розмірі 200 неоподаткованих мінімумів громадян, тобто 3400 грн, або позбавлення права керування один рік. У разі повторного вчинення такого покарання передбачити штраф у розмірі 300 неоподаткованих мінімумів громадян, тобто 5100 грн, або позбавлення права керування три роки. Запровадити відповідальність власника ТЗ, у разі якщо автомобіль який рухався тротуаром зник з місця порушення.

Підписати петицію можна за посиланням.