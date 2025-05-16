За пользование телефона во время теоретического экзамена результаты аннулируются

Недавно в территориальный сервисный центр МВД в Ковеле обратился гражданин с намерением сдать теоретический экзамен на знание правил дорожного движения. Процедура проходила в обычном режиме, но во время тестирования администратор обратил внимание на подозрительную активность – пользовался мобильным телефоном.

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Этот факт вызвал подозрение относительно возможного использования технического средства для получения подсказок. В связи с этим сдача экзамена была остановлена, а попытка – аннулирована.

Напомним, что шансы самостоятельно сдать экзамены на "права" невысоки. По официальной статистике Главного сервисного центра МВД только 21% кандидатов в водители успешно сдают теорию с первого раза. С практическим экзаменом ситуация еще сложнее – его с первой попытки сдает лишь 16% кандидатов.

Такая ситуация создает повышенный спрос на услуги “бегунков”, которые помогают “решить вопрос” со сдачей экзаменов. С “бегунками” активно борется полиция.