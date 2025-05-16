За користування телефоном під час теоретичного іспиту результат анулюється

Нещодавно до територіального сервісного центру МВС у Ковелі звернувся громадянин із наміром скласти теоретичний іспит на знання правил дорожнього руху. Процедура проходила у звичному режимі, але під час тестування адміністратор звернув увагу на підозрілу активність – користувався мобільним телефоном.

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Цей факт викликав підозру щодо можливого використання технічного засобу для отримання підказок. У зв’язку з цим складання іспиту було зупинено, а спроба – анульована.

Нагадаємо, що шанси самостійно скласти іспити на "права" невисокі. За офіційною статистикою Головного сервісного центру МВС лише 21% кандидатів у водії успішно складають теорію з першого разу. З практичним іспитом ситуація ще складніша – його з першої спроби складає лише 16% кандидатів.

Така ситуація створює підвищений попит на послуги “бігунків”, які допомагають “вирішити питання” зі складанням іспитів. З “бігунками” активно бореться поліція.