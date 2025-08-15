За установку камер в кабине водители отсудили 4,25 миллиона долларов

Как говорится в сообщении cdllife.com со ссылкой на суд в Иллинойсе, многомиллионная выплата урегулирует иск, сначала поданный водителем грузовика Джошуа Льюисом в 2021 году, а затем еще и коллективного иска против Maverick Transportation и Lytx.

В исковом заявлении дальнобойщик и его коллеги указали на свое несогласие по поводу сканирования лица, указав это как нарушение биометрической конфиденциальности, к которой прибегла компания Lytx Inc., занимающаяся видеобезопасностью и телематикой.

Читайте также Новая камера на дороге видит телефон в руке водителя

В иске утверждалось, что камеры Lytx на базе искусственного интеллекта, установленные в грузовиках Maverick, направленные на водителя, нарушают закон BIPA. Такие действия возможны только при условии согласия: закон требует от компаний получать письменное согласие перед сбором биометрических данных лица, включая сканирование сетчатки или радужки глаза, отпечатки пальцев, голосовые отпечатки или сканирование геометрии руки или лица.

После Джошуа Льюиса подобные иски по биометрической конфиденциальности подали против Gemini Transport водители грузовиков Натаниэл Тиммонста Джеймс Кавано. Иски были объединены в одно дело.

В общей сложности к коллективному иску присоединились 3 599 водителей, как из Иллинойса, так и из других штатов. В основном в список вошли водители, которые в период с 12 октября 2016 по 1 января 2025 года управляли транспортным средством, оснащенным регистратором событий Lytx DriveCam.

Читайте также Увидел знак с фоторадаром – платить обязательно

25 июля 2025 года судья штата Иллинойс окончательно одобрил выплату 4,25 миллиона долларов в коллективном иске, в котором Lytx Inc. обвинялась в нарушении Закона о конфиденциальности биометрической информации (BIPA) путем незаконного сбора сканов лиц дальнобойщиков с помощью камер, направленных внутрь.

Менеджеры Lytx утверждали, что технология Lytx на BIPA не распространяется. Однако из-за массовой обеспокоенности строгими законами о биометрической конфиденциальности в Иллинойсе компания Lytx представила новую функцию геозонирования, позволяющую автопаркам грузовиков выключать запись в кабине во время проезда через Иллинойс.

Читайте также Новые камеры скорости фиксируют водителя с телефоном в руке: где их устанавливают

"Если функция Dynamic Adjust for Illinois Restrictions включена, она автоматически выключает технологию MV+AI в кабине автомобиля, когда он въезжает в Иллинойс, и снова включает ее после выезда. Система MV+AI от Lytx в кабине включает обнаружение рискованного поведения во время вождения, такой как невнимательность, употребление пищи и напитков, а также непристегнутый ремень безопасности. Это обеспечивает дополнительную опцию настройки для автопарков, ездящих в Иллинойсе, подчеркивая стремление Lytx предоставлять продукты, позволяющие клиентам удовлетворять их постоянно меняющиеся потребности", – говорится в сообщении Lytx.