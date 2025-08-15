За встановлення камер в кабіні водії відсудили 4,25 мільйона доларів

Як йдеться у повідомленні cdllife.com з посиланням на суд в Іллінойсі, багатомільйонна виплата врегулює позов, спочатку поданий водієм вантажівки Джошуа Льюїсом у 2021 році, а потім ще й колективного позову проти Maverick Transportation та Lytx.

У позовній заяві далекобійник та його колеги вказали на свою незгоду щодо сканування обличчя, вказавши це як порушення біометричної конфіденційності, до якої вдалася компанія Lytx Inc., що займається відеобезпекою та телематикою.

У позові стверджувалося, що камери Lytx на базі штучного інтелекту, встановлені у вантажівках Maverick, спрямовані на водія, порушують закон BIPA. Такі дії можливі лише за умови лише за умови згоди: закон вимагає від компаній отримувати письмову згоду перед збором біометричних даних особи, включаючи сканування сітківки або райдужної оболонки ока, відбитки пальців, голосові відбитки або сканування геометрії руки чи обличчя.

Після Джошуа Льюїса подібні позови щодо біометричної конфіденційності подали проти Gemini Transport водії вантажівок Натаніел Тіммонста Джеймс Кавано. Позови були об’єднані в одну справу.

Загалом до колективного позову приєдналися 3 599 водіїв, як з Іллінойсу, так і з інших штатів. В основному до списку увійшли водії, які у період з 12 жовтня 2016 року по 1 січня 2025 року керували транспортним засобом, оснащеним реєстратором подій Lytx DriveCam.

25 липня 2025 року суддя штату Іллінойс остаточно схвалив виплату 4,25 мільйона доларів у колективному позові, в якому Lytx Inc. звинувачувалася у порушенні Закону про конфіденційність біометричної інформації (BIPA) шляхом незаконного збору сканів облич далекобійників за допомогою камер, спрямованих всередину.

Менеджери Lytx стверджували, що технологія Lytx на BIPA не поширюється, бо бортова система оповіщення Lytx з машинним зором та штучним інтелектом («MV+AI») не збирає сканування сітківки чи райдужної оболонки ока, геометрію обличчя чи будь-які біометричні дані для будь-яких цілей, а виявляє поведінку водія, а не особу водія.

Через масове занепокоєння щодо суворих законів про біометричну конфіденційність в Іллінойсі компанія Lytx представила нову функцію геозонування, що дозволяє автопаркам вантажівок вимикати запис у кабіні під час проїзду через Іллінойс.

"Якщо функцію Dynamic Adjust for Illinois Restrictions увімкнено, вона автоматично вимикає технологію MV+AI у кабіні автомобіля, коли він в’їжджає до Іллінойсу, і знову вмикає її після виїзду. Система MV+AI від Lytx у кабіні включає виявлення ризикованої поведінки під час водіння, такої як куріння, неуважне водіння, використання мобільного телефону, неуважність, вживання їжі та напоїв, а також непристебнутий ремінь безпеки. Це забезпечує додаткову опцію налаштування для автопарків, що їздять в Іллінойсі, підкреслюючи прагнення Lytx надавати продукти, які дозволяють клієнтам задовольняти їхні потреби, що постійно змінюються", – йдеться у повідомленні Lytx.