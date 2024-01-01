За январь 16,5 тысяч украинцев получили свои первые "права"

В течение января сервисные центры МВД по всей Украине выдали 16 765 водительских удостоверений впервые. Ведь количество желающих научиться управлять автомобилями не уменьшается. В связи с этим напоминаем, как пройти обучение и получить водительское удостоверение.

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Получение водительского удостоверения осуществляется в два этапа. Если раньше будущие водители осваивали теоретическую часть в автошколе, сейчас это необязательно. К теоретическому экзамену в сервисном центре МВД возможно подготовиться самостоятельно в соответствии с темами типовой учебной программы. Во время тестирования нужно ответить на 20 вопросов и допускается не более 2 ошибок. Результат теоретического экзамена действителен 1 год. Сдать экзамен непросто: только 20% будущих водителей успешно сдают теорию с первого раза.

Только после успешной сдачи теоретического экзамена кандидат в водители допускается на практическую подготовку в аккредитованное учебное заведение. Далее сдается внутренний практический экзамен. Свидетельство об окончании практического обучения в автошколе действительно в течение 2 лет. За это время кандидат в водители должен сдать практический экзамен в сервисном центре МВД и получить первое водительское удостоверение, которое выдается на 2 года. Шансы успешно сдать практический экзамен также невысокие. По статистике с первого раза это удается только у 23% кандидатов.

Напоминаем, что для сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД необходимо подготовить пакет документов:

паспорт с отметкой о месте регистрации;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами соответствующей категории.

Услуги предоставляются по предварительной регистрации в системе Е-запись или в терминале самообслуживания непосредственно в помещении сервисного центра МВД.