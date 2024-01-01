За січень 16,5 тисяч українців отримали свої перші "права"

Упродовж січня сервісні центри МВС по всій Україні видали 16 765 посвідчень водія вперше. Адже кількість охочих навчитись керувати автівками не зменшується. У зв’язку з цим нагадуємо, як пройти навчання та отримати посвідчення водія.

Читайте також: Поліція спіймала групу зловмисників, які продавали підроблені "права"

Отримання посвідчення водія здійснюється в два етапи. Якщо раніше майбутні кермувальники опановували теоретичну частину в автошколі, зараз це необов’язково. До теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС можливо підготуватись самостійно відповідно до тем типової навчальної програми. Під час тестування потрібно відповісти на 20 питань та допускається не більше 2 помилок. Результат теоретичного іспиту дійсний 1 рік. Скласти іспит непросто: лише 20% майбутніх водіїв успішно складають теорію з першого разу.

Лише після успішного складання теоретичного іспиту кандидат у водії допускається на практичну підготовку в акредитований навчальний заклад. Далі складається внутрішній практичний іспит. Свідоцтво про закінчення практичного навчання в автошколі дійсне впродовж 2 років. За цей час кандидат у водії має скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС та отримати перше посвідчення водія, яке видається на 2 роки. Шанси успішно скласти практичний іспит також невисокі. За статистикою з першого разу це вдається лише у 23 % кандидатів.

Нагадуємо, що для складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС необхідно підготувати пакет документів:

паспорт з відміткою про місце реєстрації;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами відповідної категорії.

Послуги надаються за попередньою реєстрацією в системі Е-запис або в терміналі самообслуговування безпосередньо в приміщенні сервісного центру МВС.