Ранее анонсированная дата начала забастовки 3 ноября изменилась на 6 ноября.

Польские перевозчики заявили, что переносят начало блокады движения грузового транспорта, следующего по направлению к трем пунктам пропуска, с 3 на 6 ноября. Об этом рассказал сопредседатель блокады, организатор протеста вблизи пункта пропуска Краковец-Корчева Томаш Борковский.

По его словам, блокада начинается с 13:00 по Киеву 6 ноября. Он добавил, что польские перевозчики официально зарегистрировали протест в местных органах власти до 3 января 2024 года.

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Польские перевозчики намерены блокировать движение грузового транспорта, которое будет следовать в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Руска-Хребене". Пограничники предупреждают, что усложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд.

Спикер Бещадского отдела Пограничной службы Польши Петр Закеляж подтвердил, что забастовка польских перевозчиков должна начаться 6 ноября.

Борковский отметил, что протестующие будут блокировать проезд грузовых автомобилей, а гуманитарную и военную помощь для Украины будут пропускать.

“Мы бы вообще не организовывали эту блокаду. Если будут выполнены наши требования, то мы не будем протестовать. Однако по состоянию на сегодняшний день не видно, что с нами кто-то хочет разговаривать”, – заявил он. При этом организаторы направили свои требования Министерству инфраструктуры Польши. Сопредседатель блокады среди главных требований указал на восстановление со стороны Польши практики разрешений для украинских перевозчиков. При этом уточнил, что не обязательно их должно быть столько же, сколько до полномасштабной войны (то есть до 200 тысяч разрешений в год), может быть и больше.

Также он назвал требование исключения польских грузовых автомобилей из є-Черги для пустых автомобилей, которые возвращаются из Украины в Польшу. Ведь пока водители ждут выезда из Украины по 10-12 дней.

Кстати говоря в пункте пропуска Ягодин-Дорогуск электронную очередь будут проверять автоматически

Польские протестующие заявляют о готовности держать блокаду до двух месяцев. Список их требований немалый. Часть из них носят технический характер, однако другая часть касается принципиальных для Украины вещей. Ключевое требование – возврат системы выдачи разрешений для работы в ЕС украинских перевозчиков.

После начала полномасштабной войны с РФ Евросоюз пошел на беспрецедентные шаги по поддержке украинской экономики и на год отменил необходимость получения украинцами упомянутых разрешений. А летом этого года ЕС продлил действие этой нормы до июня 2024 года.

Теперь польские перевозчики требуют отменить эту льготу и вернуть старую разрешительную систему. Еще одно требование – ужесточение правил перевозок по ЕКМТ, сертификату Европейской конференции министров транспорта.