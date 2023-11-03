Раніше анонсована дата початку страйку 3 листопада змінилась на 6 листопада.

Польські перевізники заявили, що переносять початок блокади руху вантажного транспорту, що слідуватиме у напрямку трьох пунктів пропуску, з 3 на 6 листопада. Про це розповів співголова блокади, організатор протесту поблизу пункту пропуску “Краківець-Корчова” Томаш Борковський.

За його словами, блокада розпочинається з 13:00 за київським часом 6 листопада. Він додав, що польські перевізники офіційно зареєстрували протест у місцевих органах влади до 3 січня 2024 р.

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Польські перевізники мають намір блокувати рух вантажного транспорту, що слідуватиме у напрямку пунктів пропуску «Ягодин-Дорохуськ», «Краківець-Корчова», «Рава-Руська-Хребене». Прикордонники попереджають, що ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд.

Речник Бещадського відділу Прикордонної служби Польщі Пьотр Закеляж підтвердив, що страйк польських перевізників має розпочатися 6 листопада.

Борковський зазначив, що протестувальники блокуватимуть проїзд вантажних автомобілів, а гуманітарну та військову допомогу для України пропускатимуть.

“Ми хотіли б узагалі не організовували цю блокаду. Якщо буде виконано наші вимоги, то ми не протестуватимемо. Проте станом на сьогодні не видно, що з нами хтось хоче розмовляти”, – заявив він. При цьому організатори надіслали свої вимоги Міністерству інфраструктури Польщі. Співголова блокади серед головних вимог вказав відновлення з боку Польщі практики дозволів для українських перевізників. При цьому уточнив, що не обов’язково їх повинно бути стільки ж, як до повномасштабної війни (тобто до 200 тисяч дозволів на рік), може бути й більше.

Також він назвав вимогу виключення польських вантажних автомобілів з є-Черги для порожніх автомобілів, які повертаються з України до Польщі. Адже наразі водії чекають на виїзд з України по 10-12 днів.

До речі в пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ електронну чергу перевірятимуть автоматично

Польські протестувальники заявляють про готовність тримати блокаду до двох місяців. Перелік їхніх вимог чималий. Частина з них мають технічний характер, проте інша частина стосується принципових для України речей. Ключова вимога – повернення системи видачі дозволів для роботи в ЄС українських перевізників.

Після початку повномасштабної війни з РФ Євросоюз пішов на безпрецедентні кроки для підтримки української економіки і на рік скасував необхідність отримання українцями згаданих дозволів. А влітку цього року ЄС продовжив дію цієї норми до червня 2024 року.

Тепер польські перевізники вимагають скасувати цю пільгу та повернути стару дозвільну систему. Ще одна вимога – посилення правил перевезень за ЄКМТ, сертифікатом Європейської конференції міністрів транспорту.