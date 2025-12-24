Загадочный бренд Kosmera готовится представить собственный гиперкар

Как рассказывает Carscoops, о гиперкаре пока что известно немного, однако заявленные цифры впечатляют. По словам компании, силовая установка будет обеспечивать до 469 л.с. на каждое колесо, что будет давать суммарную мощность на уровне 1877 лошадиных сил. Kosmera также обещает соотношение мощности к массе почти 1:1 - показатель, характерный для самых экстремальных гиперкаров современности.

Основой автомобиля станет высокотехнологичное шасси с использованием композитов аэрокосмического класса и металлических элементов, изготовленных методом 3D-печати. По словам разработчиков, такая конструкция должна обеспечить исключительную жесткость на кручение, необходимую для сверхвысоких нагрузок.

Дизайн с намеками на легенды

Первые тизерные изображения позволяют составить общее представление о внешности модели. Передняя часть с выразительной решеткой радиатора вызывает ассоциации с Alfa Romeo и Bugatti, тогда как профиль с изогнутыми крыльями, покатой крышей и массивным задним спойлером подчеркивает трековую направленность автомобиля. Все это формирует образ классического гиперкара, переосмысленного сквозь призму современных технологий.

Искусственный интеллект и подвеска будущего

Kosmera делает ставку не только на цифры, но и на цифровые инновации. Одной из ключевых фишек станет AI Coach - система на базе искусственного интеллекта, которая должна помогать водителю на трассе. Она будет работать в связке с проекционным дисплеем дополненной реальности, что будет показывать идеальную гоночную траекторию непосредственно на лобовом стекле.

Не менее амбициозно звучит и описание активной подвески с линейным электродвигателем. По задумке инженеров, она сможет мгновенно менять характер автомобиля - от максимально комфортного режима с “нулевыми ощущениями” до жесткой конфигурации, готовой к гоночному треку. Дополнительную интригу создает загадочный “механизм разблокировки двойного руля”, о котором компания пока что говорит без подробностей.

Прототип без гарантий серийного будущего

Несмотря на все громкие заявления, Kosmera сразу уточняет: обе модели, включая гиперкар, являются прототипами и статическими демонстрационными автомобилями. Их главная задача - показать дизайнерские и технологические возможности бренда, а не анонсировать быстрый старт производства. О серийных планах, цены или рынки сбыта компания пока не сообщает.

Почему этот гиперкар могут увидеть только на CES

Есть еще один важный нюанс. Название Kosmera зарегистрировано китайской компанией Xing Chen Future Automotive Technology Co Ltd, что делает появление этих автомобилей на американском рынке маловероятным. Фактически, для большинства посетителей CES это может стать единственной возможностью увидеть гиперкар мощностью почти 1900 л.с. вживую - прежде чем он, вполне вероятно, навсегда останется частью выставочной истории, а не реального автопрома.