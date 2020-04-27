Заместитель главы КГГА Владимир Слончак набросился на полицейских за то, что они остановили автомобиль чиновницы КГГА Людмилы Костенко.

Начиналось все довольно стандартно – на улице Льва Толстого правоохранители остановили автомобиль Mercedes (AA2626EK). Причина тоже стандартная – водитель по имени Костенко Людмила Васильевна (она же заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития) забыла включить фары.

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По сути, ничего бы не было – в 99% случаев за такое правонарушение полицейские просто смотрят документы, проверяют по имеющимся базам, предупреждают и отпускают. Видимо, так и закончилось бы, но сбоку от Костенко сидел еще один чиновник – Слончак Владимир Викторович (он же заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий), который решил немного повыделываться перед барышней, а потому постоянно говорил "да вы знаете кто мы", "да завтра от вас здесь и следа не будет" и тд.

Так, как на его реплики никто не реагировал, он решил выйти из автомобиля, начал приставать к инспектору патрульной полиции, а затем вообще набросился на него с кулаками. Неадекватного дебошира-заместителя задержали, а полицейскому вызвали скорую и госпитализировали с травмой. Между тем, Костенко отказалась от прохождения любых тестов на состояние опьянения. Автомобиль увезли на штраф-площадку. На месте работала следственно-оперативная группа, которая задокументировала это событие.

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Мэр Киева Виталий Кличко сегодня уволил Владимира Слончак с должности заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий. Об этом он сказал в своем уже ежедневно видеообращении. "Я уволил Слинчака. Я не позволю дискредитировать городскую власть и тех, кто ее представляет. Солончак должен отвечать за свои поступки по закону", сказал мэр столицы.

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