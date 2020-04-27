Заступник голови КМДА Володимир Слончак накинувся на поліцейських через те що вони зупинили автомобіль чиновниці КМДА Людмили Костенко.

Починалось все доволі стандартно - на вулиці Льва Толстого правоохоронці зупинили автомобіль Mercedes (AA2626EK). Причина теж стандартна - водійка на ім‘я Костенко Людмила Василівна (вона ж заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку) забула ввімкнути фари.

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По суті, нічого б не було - у 99% випадків за таке правопорушення поліцейські просто дивляться документи, перевіряють по наявним базам, попереджають і відпускають. Мабуть, так би і закінчилося, але збоку від Костенко сидів ще один чиновник - Слончак Володимир Вікторович (він же заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень), який вирішив трохи подуркувати перед панянкою, а тому постійно промовляв “та ви знаєте кто ми”, “та завтра от вас тут і слєда не будет” і тд.

Так, як на його репліки ніхто не реагував, він вирішив вийти із авто, почав чіплятися до інспектора патрульної поліції, а потім взагалі накинувся на нього із кулаками. Неадекватного дебошира-заступника затримали, а правоохоронцю викликали швидку і госпіталізували із травмою. Тим часом, Костенко відмовилася від проходження будь-яких тестів на стан сп’яніння. Автівка поїхала на штраф-майданчик. На місці працювала слідчо-оперативна група, яка задокументувала цю подію.

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Мер Києва Віталій Кличко сьогодні звільнив Володимира Слончака з посади заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. Про це він сказав у своєму вже щоденно відео звернені. “Я звільнив Слинчака. Я не дозволю дискредитувати міську владу і тих хто її представляє. Солончак повинен відповідати за свої вчинки по закону”, сказав мер столиці.

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