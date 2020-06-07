Салон автомобиля должен пахнуть если не кожей, то кофе или любимым ароматизатором. А если серьезно, то запах горючего в современной машине отнюдь не уместен. Ну а когда соляркой таки пахнет – что делать?

Если в автомобиле с дизельным двигателем появился запах солярки, значит, она где-то подтекает – или подтекала в течение определенного времени. Отметим, что протечка дизтоплива – вещь не странная, ведь эта жидкость имеет высокие проникающие качества, недаром же ее используют как подручное средство при откручивании старой резьбы.

При свежем запахе солярки в салоне прежде всего ищите течи в трубопроводах под капотом

С другой стороны, на автомобильных дизелях даже старых конструкций в магистралях держится давление порядка 200 атм, а в системах Common Rail давление достигает 2200 атм. Поэтому обеспечить абсолютную герметичность такой системы достаточно сложно, особенно на автомобилях почтенного возраста или с большим пробегом.

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Но в дизельном автомобиле может вонять не только собственное топливо, у машин с дизельным двигателем есть и другие причины портить атмосферу в салоне и вокруг. Но обо всем по порядку.

Разгерметизация топливопроводов

Протекание топлива свойствено для автомобилей с пробегом более 200 тыс. км (что для дизелей не редкость даже в возрасте 5 – 7 лет). Причина – нарушение трубок и уплотнений из-за “усталости металла”, выход – замена деталей. Иногда помогает обтяжка штуцеров в местах протечек. Также не исключены случаи механических повреждений трубок, но это случается нечасто. Напомним, что у дизельного авто, кроме магистралей с высоким давлением топлива есть и трубопроводы низкого давления (на участке от бака до ТНВД на двигателе), и они в почтенном возрасте тоже могут стать источником нежелательных запахов.

Масло и турбина

Еще один нехороший запах, который может преследовать владельцев дизельных авто – запах горелого масла. Все современные дизели имеют турбонаддув, где в непосредственной близости расположены масляная магистраль и разогретая труба выхлопной системы.

Турбокомпрессор – потенциальное место протечки масла, которое, попадая на горячие детали выхлопной системы, вызывает неприятный запах

Между тем, одна из первых неисправностей турбонаддува (также и дизеля) – это нарушение герметичности масляной системы турбины. Протекающее масло тут же попадает на горячую трубу, что сопровождается неприятным запахом. Чтобы этого избежать, следует отремонтировать турбину.

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Выхлопная система

Поскольку дизельные авто в нашей стране обычно имеют немаленькие цифры на одометре, их типичной проблемой можно считать возрастные повреждения выхлопной системы. Через нештатные отверстия в трубах и “банках” глушителей газы могут попадать в заборник климатической системы, или всасываться в салон через изношенный уплотнитель крышки багажника. Последнее явление более типичное для машин с кузовом хетчбек и универсал. Еще одна причина невзгод с выхлопом у дизеля – удаленный сажевый фильтр. Эта операция выполняется не всегда достаточно квалифицированно, и в местах соединений иногда имеет место выход отработанных газов. Которые, как и в предыдущем случае, тем или иным образом попадают в салон.

Коррозия выхлопной системы приводит к утечке отработавших газов, которые во время движения могут подсасываться в салон

Натекло из канистры

Наконец, иногда перед автовладельцем встает вопрос, как вывести запах солярки из машины после проливания дизтоплива в багажнике, а то и в салоне – например, из канистры при перевозке запасов. В отличие от бензина, дизтопливо испаряется очень медленно, так что дождаться естественного выветривания мало кому удается. Поэтому приходится тщательно стирать коврики или обивку, при помощи, в том числе и бытовых стиральных порошков. Как вариант – профессиональная химчистка, хотя по большому счету ее отличие лишь в том, что влагу из ткани забираете не вы отжатой губкой, а аппарат силой вакуума. Хуже, если солярка пропитала собой определенные пористые материалы типа поролона – промыть от топлива их очень непросто.

Дизельный автомобиль со всеми исправными системами не вызывает ароматического дискомфорта

Рекомендация Авто24

Насколько дизельный автомобиль интересен для потребителя в новом состоянии, настолько он специфичен в почтенном возрасте, точнее, при большом пробеге. Дело ухудшается тем, что дизели в автосалоне покупают именно для интенсивной эксплуатации. Поэтому не удивительно, что большинство подержанных дизельных машин имеет значительные пробеги и соответственно, характерные для этого типа моторов возрастные проблемы. Поэтому, купив дизельную машину, будьте готовы со временем к специфическим хлопотам и не жалейте времени на своевременное обслуживание.

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