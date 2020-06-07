Салон автомобіля має пахнути якщо не шкірою, то кавою або улюбленим ароматизатором. А якщо серйозно, то запах пального в сучасній машині аж ніяк не доречний. Ну а коли соляркою таки тхне – що робити?

Якщо в автомобілі з дизельним двигуном з’явився запах солярки, значить, вона десь підтікає – або підтікала протягом певного часу. Зазначимо, що протікання дизпалива – річ не дивна, адже ці рідина має високі проникаючі якості, недаремно ж її використовують як підручний засіб при відкручуванні старої різьби.

При свіжому запаху солярки в салоні перш за все шукайте протікання в трубопроводах під капотом

З іншого боку, на автомобільних дизелях навіть старих конструкцій в магістралях тримається тиск порядку 200 атм, а в системах Common Rail тиск сягає 2200 атм. Тому забезпечити абсолютну герметичність такої системи доволі складно, особливо на автомобілях поважного віку або з великим пробігом.

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Але в дизельному автомобілі може смердіти не тільки власне паливо, у машин з дизельним двигуном є й інші причини псувати атмосферу в салоні та навколо. Але про все по порядку.

Розгерметизація паливопроводів

Протікання пального властиве для автомобілів з пробігом понад 200 тис. км (що для дизелів не рідкість навіть у віці 5 – 7 років). Причина – порушення трубок та ущільнень через “стомленість металу”, вихід – заміна деталей. Іноді допомагає обтягування штуцерів в місцях протічок. Також не виключені випадки механічних пошкоджень трубок, але це трапляється нечасто. Нагадаємо, що в дизельного авто, крім магістралей з високим тиском палива, є й трубопроводи низького тиску (на ділянці від баку до ТНВД на двигуні), і вони у поважному віці теж можуть стати джерелом небажаних пахощів.

Мастило і турбіна

Ще один негарний запах, який може переслідувати власників дизельних авто – запах горілого мастила. Всі сучасні дизелі мають турбонаддув, де у безпосередній близькості розташовані масляна магістраль та розігріта труба вихлопної системи.

Турбокомпресор – потенційне місце протікання мастила, яке, потрапляючи на гарячі деталі вихлопної системи, спричиняє неприємний запах

Між тим, одна з перших несправностей турбонаддува (також і дизеля) – це порушення герметичності масляної системи турбіни. Олива, що протікає, тут же потрапляє на гарячу трубу, що супроводжується неприємним запахом. Щоб цього уникнути, треба ремонтувати турбіну.

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Вихлопна система

Оскільки дизельні авто у нашій країні зазвичай мають чималенькі цифри на одометрі, типовою дизельною проблемою можна вважати “вікові” пошкодження вихлопної системи. Через нештатні отвори у трубах і “банках” глушників гази можуть потрапляти у забірник кліматичної системи, або засмоктуватись до салону через зношений ущільнювач кришки багажника. Останнє явище більш типове для машин з кузовом хетчбек та універсал. Ще одна причина негараздів з вихлопом у дизеля – видалений сажовий фільтр. Ця операція виконується не завжди достатньо кваліфіковано, і в місцях з’єднань іноді має місце вихід відпрацьованих газів. Котрі, як і у попередньому випадку, в тій чи інший спосіб потрапляють у салон.

Корозія вихлопної системи призводить до витоку відпрацьованих газів, які під час руху можуть підсмоктуватися в салон

Натекло з каністри

Нарешті, іноді перед автовласником постає питання, як вивести запах солярки з машини після проливання дизпалива у багажнику, а то й у салоні – наприклад, з каністри при перевезенні запасів. На відміну від бензину, дизпаливо випаровується дуже повільно, тож дочекатися природнього вивітрювання мало кому вдається. Тому доводиться ретельно прати килимки або оббивку, за допомогою в тому числі і побутових пральних порошків. Як варіант – професійна хімчистка, хоча за великим рахунком її відмінність лише в тому, що вологу з тканини забираєте не ви віджатою губкою, а апарат силою вакууму. Гірше, якщо солярка просочила собою певні пористі матеріали типу поролону – промити від палива їх дуже непросто.

Дизельний автомобіль зі всіма справними системами не спричиняє ароматичного дискомфорту

Рекомендація Авто24

Наскільки дизельний автомобіль цікавий для споживача у новому стані, настільки він специфічний у поважному віці, точніше, при великому пробігу. Справа погіршується тим, що дизелі в автосалоні купують саме для інтенсивної експлуатації, тому не дивно, що більшість вживаних дизельних машин має значні пробіги і відповідно, характерні для цього типу моторів вікові проблеми. Тож, купивши дизельну машину, будьте готові з часом до специфічних клопотів і не шкодуйте часу на вчасне обслуговування.

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