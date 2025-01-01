Запорожский регион планирует еженедельно поставлять технику в коммунхозы

Приобретение машин различного назначения шло по двум источникам. Как говорится на странице Запорожской ОГА, часть техники передали региону немецкие партнеры, остальные закупили за средства государственного, областного и городского бюджетов.

Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) предоставило Запорожской области два фургона Volkswagen Crafter. Они достались городскому и областному водоканалам. Главное преимущество техники – полноприводное шасси, благодаря чему она сможет преодолевать бездорожье.

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"Авто будет работать в нашей аварийной бригаде: развозить работников и оборудование на объекты ведения работ. Уже не впервые получаем такую помощь от GIZ", – отметил генеральный директор КП "Водоканал" Андрей Шаповал.

За счет комбинированного софинансирования с государственным бюджетом Кушугумская громада закупила бункеровоз с девятью дополнительными сменными контейнерами. Благодаря этой коммунальной технике громада будет становиться чище и опрятнее.

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В автопарк КП "Запорожремсервис" поступило два автогидроподъемника с высотой стрелы 18 и 28 метров. Также новый подъемник передали и КП "Запорожгорсвет". Тот АГП имеет 18-метровую операционную высоту. Подъемники закуплены благодаря дополнительной дотации из государственного бюджета.

"Кроме обычных вопросов, связанных с благоустройством и обслуживанием домов, запорожские коммунальщики ежедневно выполняют большое количество работ по ликвидации последствий вражеских обстрелов. Это ремонты зданий и объектов критической инфраструктуры. Новая техника поможет оперативно реагировать на вызовы или задачи, создаст комфортные условия труда для наших людей", – отметила секретарь Запорожского горсовета Регина Харченко.

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Новое оборудование расценивается как хорошая инвестиция в коммунальную сферу, благодаря чему можно эффективнее использовать бюджетные средства. Экономия также ожидается, поскольку старая техника требует большого количества расходов на топливо, постоянное техническое обслуживание и ремонтные работы. Кроме того, наличие современных и надежных автомобилей повысит престиж труда в коммунальных предприятиях.

По словам председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова, этом году планируется передать в коммунальные службы города и области 100 единиц техники. Регион получил от правительства дополнительную дотацию в размере более 200 миллионов гривен, которую направили на приобретение коммунальной техники. В дальнейшем практически каждую неделю будет поступать спецтехника, закупленная по тендерным процедурам.

Фото, видео: Запорожская ОГА, мэрия Запорожья