Запорізький регіон планує щотижня поставляти техніку в комунгоспи

Придбання машин різного призначення йшло за двома джерелами. Як йдеться на сторінці Запорізької ОВА, частину техніки передали регіону німецькі партнери, решту закупили за кошти державного, обласного та міського бюджетів.

Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) надало Запорізькій області два фургони Volkswagen Crafter. Вони дісталися міському та обласному водоканалам. Головна перевага техніка – повнопривідне шасі, завдяки чому вона зможе долати бездоріжжя.

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"Авто працюватиме в нашій аварійній бригаді: розвозитиме працівників та обладнання на об’єкти ведення робіт. Уже не вперше отримуємо таку допомогу від GIZ", – зазначив генеральний директор КП «Водоканал» Андрій Шаповал.

Коштом комбінованого співфінансування з державним бюджетом Кушугумська громада закупила бункеровоз з дев’ятьма додатковими змінними контейнерами. Завдяки цій комунальній техніці громада ставатиме чистішою й охайнішою.

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До автопарку КП "Запоріжремсервіс" надійшло два автогідропідіймачі з висотою стріли 18 та 28 метрів. Також новий підіймач передали й КП "Запоріжміськсвітло". Той АГП має 18-метрову операційну висоту. Підіймачі закуплено завдяки додатковій дотації з державного бюджету.

"Крім звичайних питань, пов’язаних з доброустроєм й обслуговуванням будинків, запорізькі комунальники щодня виконують велику кількість робіт з ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Це ремонти будівель й об’єктів критичної інфраструктури. Нова техніка допоможе оперативніше реагувати на виклики чи завдання, створить комфортні умови праці для наших людей", – наголосила секретар Запорізької міськради Регіна Харченко.

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Нове обладнання розцінюється як гарна інвестиція в комунальну сферу, завдяки чому можна ефективніше використовувати бюджетні кошти. Економія також очікується, оскільки стара техніка потребує великої кількості витрат на пальне, постійне технічне обслуговування та ремонтні роботи. Крім того, наявність сучасних та надійних автівок підвищить престиж праці в комунальних підприємствах.

За словами голови Запорізької ОДА Івана Федорова, цього річ планується передати до комунальних служб міста та області 100 одиниць техніки. Регіон отримав від уряду додаткову дотацію у розмірі понад 200 мільйонів гривень, яку спрямовано на придбання комунальної техніки. Надалі практично щотижня буде надходити спецтехніка, закуплена за тендерними процедурами.

Фото, відео: Запорізька ОВА, мерія Запоріжжя