Запорожским громадам не хватает более 200 единиц спецтехники

Поскольку враг продолжает активно атаковать и разрушать громады, то коммунальные предприятия постоянно выводят технику и людей на ликвидацию последствий разрушений. Анализ показывает, что много техники на таких работах уже физически изношена и требует частого ремонта, а то и списания.

По сообщению в ТГ-странице главы области Ивана Федорова, коммунальные предприятия региона нуждаются как минимум в двух сотнях единиц различной техники.

Что область покупала громадам

Цифра потребности прозвучала на фоне того, что область уже немало приобрела за счет дотаций на поддержку деоккупированных и пострадавших территорий, а также благодаря поддержке международных партнеров.

Среди закупленного и полученного в основном преобладают экскаваторы, самосвалы, автокраны. Есть еще добрый десяток наименований техники различного назначения по типу и размерным группами.

Сколько приобретено, получено и что в планах

В целом область в нынешнем году обновит парк коммунхозов громад на 134 единицы техники.

Что в зачете:

по первой дотации – 69 ед., из которых 59 ед. – уже получено

по дополнительной дотации – 7 ед. будет закуплено до конца года

от международных партнеров в этом году получено 58 ед. техники

Переговоры не прекращаются

Сейчас военная администрация ведет переговоры с различными правительственными, волонтерскими организациями о дальнейшей помощи в обновлении спецавтопарков новой техникой.