Стало известно, откуда в Запорожье взяли деньги на спецтехнику

В пакете новой техники можно увидеть аварийно-ремонтные автомобили, самосвалы, мусоровоз и экскаватор-погрузчик.

Как сообщают Запорожская ОГА и Запорожская мэрия, вся новая техника немедленно будет приобщена к хозяйственным работам коммунальных служб и ликвидации последствий вражеских ударов.

Шасси импортные, но надстройки украинские

Надстройки машин изготовлены отечественными производителями с использованием ходовой различных производителей, что уже не раз описаны в лентах новостей Авто24. С экскаватором-погрузчиком BL105 наши читатели также знакомы из предыдущих информационных заметок.

"Приобретение такого количества техники для работы в городе будет хорошим ответом на различные вызовы", – отметила секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко.

Здесь сборная команда производителей ходовой с американскими, китайскими, французскими и другими брендами. Фото: мэрия Запорожья

Техника для КП "Водоканал"

Предприятие получило:

10-тонный самосвал Ford,

две аварийно-ремонтные машины на шасси Isuzu.

Самосвал будут использовать при очистке иловых карт, а аварийные автомобили – для работы на сетях водоснабжения и водоотведения.

Механики предприятия подчеркивают, что обновление техники давно актуально, ведь старая нуждалась в постоянных ремонтах.

Запорожская громада получила шесть единиц техники из десяти закупленных. Фото: мэрия Запорожья

Водовозки здесь на вес золота

Автоцистерны для перевозки питьевой воды надстройкой возвышаются на шасси Dayun CGC1120 адресно поступили в Запорожье, где перебои с водой отныне смогут компенсировать эти машины.

Шестикубовая цистерны на две секции изготовлена из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304. Она лучше всего подходит для транспортировки и временного хранения питьевой воды.

Для агрессивного предотвращения сезонного температурного воздействия цистерна получила термоизоляцией, что предотвращает замерзание или нагрев при перевозке и дозированной выдачи воды населению.

Усиление автопарка КП "Титан"

Так же за средства государственной дотации для коммунального предприятия закуплено маневренный самосвал АТВ-2/2 на шасси Dayun.

Машину будут привлекать для работ по ликвидации последствий разрушений после обстрелов и для содержания городских территорий: вывоз листьев, веток, древесины и сыпучих материалов.

Спецтранспорт позволит решать как хозяйственные задачи, так и гуманитарные по ликвидации вражеских атак. Фото: мэрия Запорожья

Новая техника для тепловиков и ритуальной службы

Концерн "Городские тепловые сети" получил аварийно-ремонтную машину Isuzu.

Еще один новый самосвал передали Запорожской ритуальной службе, где он заменит изношенную технику и обеспечит более качественное содержание городских кладбищ.

Обновление автопарка продолжается

Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров подчеркнул, что процесс пополнения спецтехники будет продолжаться и в дальнейшем.

"Техника также будет работать во время ликвидации вражеских обстрелов. Экскаваторы и самосвалы сейчас актуальны. Мы должны как можно больше работать над обеспечением наших коммунальных предприятий лучшим оборудованием", – отметил он.