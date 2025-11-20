Стало відомо, звідки у Запоріжжі взяли гроші на спецтехніку

У пакеті нової техніки можна побачити аварійно-ремонтні автомобілі, самоскиди, сміттєвоз та екскаватор-навантажувач.

Як повідомляють Запорізька ОВА та Запорізька мерія, уся нова техніка негайно буде долучена до господарських робіт комунальних служб та ліквідації наслідків ворожих ударів.

Шасі імпортні, але надбудови українські

Надбудови машин виготовлені вітчизняними виробниками з використанням ходової різних виробників, що вже не раз описані в стрічках новин Авто24. З екскаватором-навантажувачем BL 105 наші читачі також знайомі з попередніх інформаційних заміток.

"Придбання такої кількості техніки для роботи в місті буде гарною відповіддю на різні виклики", – зазначила секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко.

Тут збірна команда виробників ходової з американськими, китайськими, французькими та іншими брендами. Фото: мерія Запоріжжя

Техніка для КП "Водоканал"

Підприємство отримало:

10-тонний самоскид Ford,

дві аварійно-ремонтні машини на шасі Isuzu.

Самоскид використовуватимуть під час очищення мулових карт, а аварійні автомобілі – для роботи на мережах водопостачання та водовідведення.

Механіки підприємства підкреслюють, що оновлення техніки давно на часі, адже стара потребувала постійних ремонтів.

Запорізька громада отримала шість одиниць техніки із десяти закуплених. Фото: мерія Запоріжжя

Водовозки тут на вагу золота

Автоцистерни для перевезення питної води надбудовою височіють на шасі Dayun CGC1120 адресно надійшли до Запоріжжя, де перебої з водою відтепер зможуть компенсувати ці машини.

Шестикубова цистерни на дві секції виготовлена з харчової нержавіючої сталі марки AISI 304. Вона якнайкраще підходить для транспортування та тимчасового зберігання питної води.

Для агресивного запобігання сезонному температурному впливу цистерна отримала термоізоляцією, що запобігає замерзанню чи нагріванню під час перевезення та дозованої видачі води населенню.

Підсилення автопарку КП "Титан"

Так само за кошти державної дотації для комунального підприємства закуплено добре маневровий самоскид АТВ-2/2 на шасі Dayun.

Машину залучатимуть для робіт з ліквідації наслідків руйнувань після обстрілів та для утримання міських територій: вивезення листя, гілля, деревини й сипучих матеріалів.

Спецтранспорт дозволить вирішувати як господарські завдання, так і гуманітарні з ліквідації ворожих атак. Фото: мерія Запоріжжя

Нова техніка для тепловиків та ритуальної служби

Концерн "Міські теплові мережі" отримав аварійно-ремонтну машину Isuzu.

Ще один новий самоскид передали Запорізькій ритуальній службі, де він замінить зношену техніку та забезпечить якісніше утримання міських цвинтарів.

Оновлення автопарку триває

Голова Запорізької ОДА Іван Федоров підкреслив, що процес поповнення спецтехніки триватиме й надалі.

"Техніка також буде працювати під час ліквідації ворожих обстрілів. Екскаватори та самоскиди зараз найактуальніші. Ми маємо якомога більше працювати над забезпеченням наших комунальних підприємств кращим обладнанням", – зазначив він.