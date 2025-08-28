Хто заплатив за спецтехніку громадам прифронтової області

Адресно машини надійшли до Комишуваської та Новомиколаївської громад, а також в автопарк "МТМ" у Запоріжжі. Про це йдеться на ФБ-сторінці Запорізької ОВА.

Новенький вакуумний автомобіль працюватиме у Комишуваській громаді. Він прийшов на заміну вже фізично зношеній машині, що давно вибрала свій ресурс.

Надбудова вітчизняного виробника "Будшляхмаш" встановлена на ходовій базі середньотоннажника JAC N200.

На сьогодні це одне з найпопулярніших шасі для будівництва спеціальної техніки для комунальних господарств, будівельної галузі. Такому попиту сприяє велика монтажна довжина рами та невибагливий 6,7-літровий турбодизель ISD285 стандарту Євро-5 з 8-ступеневою механічною коробкою передач та потенціалом 277 к.с.

Скриншот: Авто24

Робоче місце водія укомплектоване сидінням з пневмопідвіскою, керованою кермовою колонкою, круїз-контролем. Все в ергономічній доступності та атрибутами комфорту – кондиціонером, радіоприймачем з USB тощо. Серед систем безпеки – ABS, ASR, ESC та допоміжне гальмо.

Концерн "Міські теплові мережі" з обласного центру отримав 330-сильний самоскид Ford 1833D вантажністю 10 тонн. Відтепер підприємство спроможне швидше здійснювати аварійні виїзди, оперативніше проводити ремонти та забезпечувати стабільну роботу міської тепломережі. Передбачається, що самоскид буде використовуватися й для доставлення вугілля.

Скриншот: Авто24

Ймовірно, тут шасі турецького заводу Ford, а самоскидний кузов від українського виробника VIVA, в номенклатурі його є самоскидна 10-кубова платформа такої конфігурації. Саме на цьому заводі варять такий кузов – суцільними зварними швами з прямими ребристими бортами товщиною металу 4 мм, невеличким козирком переднього борту та рівною підлогою з 5-міліметрового металу.

Сміттєвоз для Новомиколаївської громади також на шасі JAC, але трохи легшої моделі N120. Надбудова бокового завантаження спецмашини ВЛІВ Міні Б 10-12 для механізованого збирання, ущільнення, транспортування та вивантаження твердих побутових відходів виготовлена на уже згаданому вище заводі VIVA.

Скриншот: Авто24

Сміттєвоз з 10-кубовим бункером має з правого борту маніпулятор вантажністю 750 кг для завантаження ТПВ з контейнерів різних розмірних груп, надійний блок ущільнення сміття з коефіцієнтом трамбування 1:4.

Сам автомобіль комплектується 4,46-літровим двигуном потужністю 206 к.с., що працює з механічною 6-ступеневою КПП.

Самоскид Ford вже отримав державні номери реєстрації. Автомобілям JAC ще потрібно пройти реєстрацію у Сервісному центрі, але ця процедура довго не затягнеться, бо роботи в комунгоспах громад для цих машин не просто багато, а дуже багато.