Укр
Ру

Хто заплатив за спецтехніку громадам прифронтової області

Комунгоспи прифронтових громад Запорізької області збагатилися новою спецтехнікою. Усі машини придбано завдяки державній дотації.
Три громади Запорізької закупили коштом держдотацій комунальну техніку - Auto24

ФОТО: Запорізька ОВА|

Справжній інтернаціонал - шассі іноземних брендів, а надбудови вітчизняних виробників

Валентин Ожго
logo28 серпня, 10:41
logo0
logo0 хв

Адресно машини надійшли до Комишуваської та Новомиколаївської громад, а також в автопарк "МТМ" у Запоріжжі. Про це йдеться на ФБ-сторінці Запорізької ОВА.

Новенький вакуумний автомобіль працюватиме у Комишуваській громаді. Він прийшов на заміну вже фізично зношеній машині, що давно вибрала свій ресурс.

Читайте також Запорізький регіон планує щотижня поставляти техніку в комунгоспи

Надбудова вітчизняного виробника "Будшляхмаш" встановлена на ходовій базі середньотоннажника JAC N200.

На сьогодні це одне з найпопулярніших шасі для будівництва спеціальної техніки для комунальних господарств, будівельної галузі. Такому попиту сприяє велика монтажна довжина рами та невибагливий 6,7-літровий турбодизель ISD285 стандарту Євро-5 з 8-ступеневою механічною коробкою передач та потенціалом 277 к.с.

Скриншот: Авто24

Робоче місце водія укомплектоване сидінням з пневмопідвіскою, керованою кермовою колонкою, круїз-контролем. Все в ергономічній доступності та атрибутами комфорту – кондиціонером, радіоприймачем з USB тощо. Серед систем безпеки – ABS, ASR, ESC та допоміжне гальмо.

Читайте також У Запорізькому водоканалі їздитимуть на Mercedes-Benz Zetros та Caterpillar

Концерн "Міські теплові мережі" з обласного центру отримав 330-сильний самоскид Ford 1833D вантажністю 10 тонн. Відтепер підприємство спроможне швидше здійснювати аварійні виїзди, оперативніше проводити ремонти та забезпечувати стабільну роботу міської тепломережі. Передбачається, що самоскид буде використовуватися й для доставлення вугілля.

Скриншот: Авто24

Ймовірно, тут шасі турецького заводу Ford, а самоскидний кузов від українського виробника VIVA, в номенклатурі його є самоскидна 10-кубова платформа такої конфігурації. Саме на цьому заводі варять такий кузов – суцільними зварними швами з прямими ребристими бортами товщиною металу 4 мм, невеличким козирком переднього борту та рівною підлогою з 5-міліметрового металу.

Читайте також Міні-екскаватори дістались Запоріжжя

Сміттєвоз для Новомиколаївської громади також на шасі JAC, але трохи легшої моделі N120. Надбудова бокового завантаження спецмашини ВЛІВ Міні Б 10-12 для механізованого збирання, ущільнення, транспортування та вивантаження твердих побутових відходів виготовлена на уже згаданому вище заводі VIVA.

Скриншот: Авто24

Сміттєвоз з 10-кубовим бункером має з правого борту маніпулятор вантажністю 750 кг для завантаження ТПВ з контейнерів різних розмірних груп, надійний блок ущільнення сміття з коефіцієнтом трамбування 1:4.

Читайте також Спецтехніку для Запоріжжя Австрія купила в українського виробника

Сам автомобіль комплектується 4,46-літровим двигуном потужністю 206 к.с., що працює з механічною 6-ступеневою КПП.

Самоскид Ford вже отримав державні номери реєстрації. Автомобілям JAC ще потрібно пройти реєстрацію у Сервісному центрі, але ця процедура довго не затягнеться, бо роботи в комунгоспах громад для цих машин не просто багато, а дуже багато.

#Автоподія #Ford #Фото #Спецтехніка #Вантажівки #Відео #Перевезення #Новини #JAC