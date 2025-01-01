Какая техника будет убирать в Запорожье после вражеских атак

Коммунхоз Беленьковской громады, в состав которой входит девять населенных пунктов, теперь имеет собственный мусоровоз. Как говорится в сообщении пресс-службы ОВА, его приобрели за средства государственного бюджета.

Это – первый автомобиль такого исполнения в тамошнем коммунальном хозяйстве. Он современный и производительный.

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В коротком сообщении ничего не сказано об этой машине, но по чертам на фото и конфигурации надстройки на видео здесь угадывается китайский Dayun CGC1210 (N6H). Именно на таком шасси изготавливает мусоровозы компания "Альфатекс" из Кременчуга.

Скриншот: Авто24

Ходовая база Dayun с недавних пор стала альтернативой белорусским двухосникам МАЗ. Правда, как отмечают водители, "китаец" более комфортный. В нынешнюю жару постоянный температурный режим в кабине обеспечивает кондиционер.

Для безопасности рабочее место водителя укомплектовали подушкой безопасности, для уменьшения усталости поставили пневмосиденья. В стандартной комплектации также электростеклоподъемники, круиз-контроль с управлением на руле, зеркала заднего вида с подогревом, а также современная аудиосистема с поддержкой Bluetooth и тому подобное.

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Хлопот с таким авто меньше, главное вовремя проводить регламентные работы. CGC1210 комплектуется дизельным двигателем WP7.300E51 мощностью 300 л.с. и коробкой передач FAST 9+1. Надстройка мусоровоза АТ-4041 с 18-кубовым бункером для твердых бытовых отходов рассчитана на грузоподъемность 8890 кг.

В операционном режиме загрузки процесс прессования мусора осуществляется в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах, в зависимости от ситуации при загрузке. Коэффициент уплотнения мусора – 6:1.

Фото: Запорожская ОГА

Автопарк КП "ЭЛУАШ" пополнили четыре комбинированных дорожных автомобиля Ford Trucks в двух конфигурациях и две прицепные подметально-уборочные машины Broddson Scandia 2W. Вся техника новая, без пробега.

Самосвал на шасси Ford Trucks 1833D с колесной формулой 4х2 в этом пакете самый мощный. Он, имеет 10-кубовый кузов задней разгрузки и грузоподъемность 11.5 т.

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В моторной нише стоит дизельный двигатель Ecotorq мощностью 330 л.с. объемом 9 л. Он работает в паре с 9-ступенчатой механической коробкой передач, что позволяет оптимально использовать мощность двигателя.

Преимущество в большом количестве техники для городского коммунального предприятия обусловлено тем, что здесь значительно большие объемы работ. Куплено по разным источникам финансирования. Два автомобиля – за средства государственной дотации, другая техника – за деньги городского бюджета.

Фото: мэрия Запорожья

Также два автомобиля обеспечены дополнительным оборудованием для уборки снега. Эти машины будут использоваться не только для уборки города и всевозможных хозяйственных задач, но и для ликвидации последствий российских обстрелов.

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Здесь пригодятся упомянутые выше прицепные подметально-уборочные машины Broddson Scandia 2W, что на европейском рынке считаются самыми мощными в уборке дорог – производительностью 1,2 т/мин.

В операционном режиме она благодаря автономному силовому агрегату Perkins 1104A-44 (дизель, 63 кВт) на скорости 0,5 - 25 км/ч обрабатывает полосу шириной до 3 метров.